المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

■ أعلنت «مجموعة الشارقة» تغيير اسمها التجاري إلى «مجموعة آرام»، مع إضافة نشاطات الاستثمار في المشاريع الزراعية والاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها، لأنشطة الشركة.

■ كشف البنك التجاري الدولي عن استقالة فينكاتش كالور، المسؤول الرئيس للمخاطر، لأسباب شخصية.

■ أكدت شركة «دار التمويل» إعادة التأكيد على التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية (ST FCR) عند «A3»، والتصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية (LT FCR) عند «-BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق وكالة كابيتال إنتليجنس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز