مهرجان دبي للتسوق ينطلق بجوائز لا مثيل لها 15 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن السحوبات الكبرى التي تتضمنها الدورة السابعة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق، الذي سينطلق في 15 ديسمبر 2021 ويستمر حتى 29 يناير 2022، والتي لطالما ينتظرها عشاق التسوق وزوار المهرجان كل عام لإسهامها في تغيير حياة العديد من الفائزين.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشتهر دبي على مستوى العالم بأنها أرض الفرص والطموحات، وأنها لطالما حققت أحلام الكثيرين، فيما يعد مهرجان دبي للتسوق الموسم المثالي لتحويل تلك الأحلام إلى حقيقة. وفي الوقت الذي يقدم فيه المهرجان أفضل التجارب الفريدة والمتنوعة في العالم، فإنه يكتسب طابعاً خاصاً مع سحوباته التي تغير مجرى حياة الفائزين».

وأضاف الخاجة قائلاً: «تعد السحوبات من الركائز الأساسية للمهرجان، وقد اكتسبت شعبية واسعة طوال السنوات الماضية نتيجة للشراكة الوثيقة والطويلة مع مجموعة عبدالواحد الرستماني وإينوك، بالإضافة إلى مجموعة مراكز التسوق في دبي وأي ديلز Idealz. والتي تؤكد مجدداً مواصلة مهرجان دبي للتسوق نجاحاته المتتالية على مدار السنوات الماضية بفضل الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص. وفي هذا العام الاستثنائي الذي نشهد فيه تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات أبدى الشركاء ثقتهم ودعمهم للمبادرات التي تقودها الحكومة ومن بينها مهرجان دبي للتسوق، للتأكيد على التزامهم تعزيز هذه الشراكة والتنسيق والعمل المشترك مع القطاع العام، للإسهام في الجهود المبذولة للتعافي وتحقيق الازدهار، وكذلك للمحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للزيارة».

مكافأة

ومن جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «لطالما مثّل مهرجان دبي للتسوق إحدى أهم المناسبات التي تتيح لنا فرصة مكافأة عملائنا المخلصين، ويسعدنا المشاركة هذا العام في النسخة السابعة والعشرين من المهرجان عبر تقديم العديد من الجوائز والمكافآت القيّمة، كما يسرّنا الإعلان أنه والمرة الأولى على الإطلاق سيحظى عملاؤنا بفرصة المشاركة بالسحوبات عند التزوّد بالوقود من محطات الخدمة التابعة لنا، ما يتيح للمزيد من الزوار والمقيمين فرصة المشاركة والفوز مع عائلاتهم».

وأضاف الفلاسي: «لقد كانت دبي ولا تزال واحدة من أهم الوجهات التي تحتضن أبرز المهرجانات والفعاليات الترفيهية على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ونحن نفخر بأن نكون جزءاً من هذا الحدث السنوي».

ترويج

ومن جهته، قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «نخطط لإطلاق حملة ترويجية كبرى في مهرجان دبي للتسوق، إذ سنمنح فرصة للمتسوقين لربح جوائز نقدية. ينصب تركيزنا على تعزيز مشاركة قطاع التجزئة في مهرجان دبي للتسوق وزيادة فرص ربح المتسوقين».

استقطاب

وفي تعليق له، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالواحد الرستماني للسيارات: «مع إطلاق كل نسخة من مهرجان دبي للتسوق عاماً بعد عام، تترسخ مكانة دبي العالمية، واحدة من المدن الرائدة في العالم القادرة على استقطاب الناس من جميع أنحاء العالم. إننا في العربية للسيارات نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع المهرجان منذ انطلاقته، وفضلاً عن ذلك فإن نسخة هذا العام تتزامن مع إطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، ليسهم هذا الحدث في زيادة الاهتمام بالإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. ونحتفل هذا العام بإجراء سحبين رائعين لعلامتي إنفينيتي ونيسان، لإسعاد عملائنا، سواء من خلال الجوائز النقدية اليومية القيمة، أو فرصة تجربة أفضل ما تقدمه هاتان العلامتان من خلال الجائزة الكبرى للفوز بالسحب على السيارة. ويسرنا أن نتقدم بأطيب الأمنيات للقائمين على تنظيم مهرجان دبي للتسوق، آملين للجميع الاستمتاع بمهرجان استثنائي».

جائزة

وإلى ذلك، قال جاد طبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أي ديلز»: «نحن سعداء بالتعاون مرّة أخرى مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وذلك بعد نجاح الحملات الترويجية التي أطلقناها في مهرجان دبي للتسوق 2021، وتم فيها تقديم جوائز لنحو 200 فائز بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15 مليون درهم. ولا شك في أن الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق، والجائزة النقدية الكبرى ضمن مهرجان دبي للتسوق، وكذلك سحوبات إنفينيتي الكبرى ستجعل من الدورة الجديدة للمهرجان أكثر تشويقاً. وفي ظل ما يشهده قطاع السياحة والسفر من تعافٍ، وكذلك الشراكة الحصرية المستمرة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فإننا نتطلع لجعل دبي الوجهة المفضلة للزيارة والتسوق، والتي ترحب بضيوفها من مختلف دول العالم».

سحوبات إنفينيتي

يشهد مهرجان دبي للتسوق عودة سحوبات إنفينيتي الكبرى، التي تتميز بجوائزها الرائعة. إذ ستقدم في الدورة الجديدة للمهرجان سيارة إنفينيتي QX80 و100 ألف درهم كل يوم لفائز واحد، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام المشاركين للفوز بجائزة أخرى يومية وهي عبارة عن 10 آلاف درهم. ويمكن شراء بطاقة السحب التي تبلغ قيمتها 200 درهم من عدة أكشاك موزعة في مختلف أنحاء المدينة بما فيها مجموعة مختارة من محطات الوقود التابعة لشركتي «إينوك» و«إيبكو»، ومتاجر زووم، ومحطات مترو دبي، وسوق الذهب، والقرية العالمية، وعدد من مراكز التسوق، والأسواق الرئيسة. كما يمكن للمتسوقين سواء من داخل الدولة أو خارجها دخول سحوبات إنفينيتي الكبرى من خلال شراء «Twain Set» بالقيمة نفسها من الموقع www.idealz.com، للحصول على قسيمة لدخول السحب.

وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال السحوبات اليومية التي تُقام في القرية العالمية في الساعة التاسعة مساء وتنقل مباشرة على قناة سما دبي طوال فترة المهرجان.

نيسان

تُقدم سحوبات نيسان الكبرى في مهرجان دبي للتسوق 40 سيارة نيسان جديدة خلال المهرجان، بالإضافة إلى 200 ألف درهم جوائز فورية. ويحتاج المتسوقون إلى إنفاق 25 درهماً فقط لشراء أي منتجات من متاجر زووم، أو 50 درهماً لخدمات «أوتوبرو» للحصول على قسيمة للدخول في السحب اليومي. كما أن فرص الربح ازدادت في هذه الدورة مع إتاحة المجال وأول مرة لإمكان الحصول على قسيمة سحب عند تعبئة الوقود في محطات «إينوك» و«إيبكو». وتقدم سحوبات نيسان الكبرى سيارتي نيسان باترول، و5 اكس - تيرا، و 15 أكس - تريل، و18 كيكس. وسيتم الإعلان عن الفائزين في السحوبات اليومية طوال فترة المهرجان.

وبمناسبة هذا العام الاستثنائي الذي يشهد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات، سوف يضفي القائمون على هذه الجائزة أجواء مشوقة من خلال إتاحة المجال أمام المشاركين في السحب للحصول على فرص إضافية للفوز، إذ سيتم إجراء 7 سحوبات قبل موعد انطلاق المهرجان وذلك في 9 و16 و23 و30 نوفمبر، بالإضافة إلى 7 و12 و14 ديسمبر. وللعلم، فإن قسائم السحب متاحة للراغبين في المشاركة.

وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال السحوبات اليومية التي تُقام في القرية العالمية من 15 ديسمبر 2021 في الساعة التاسعة مساء وتنقل مباشرة على قناة سما دبي، وتستمر حتى 29 يناير 2022.

«تسوق واربح»

تنطلق حملة ترويجية بعنوان «تسوق واربح» من 17 ديسمبر 2021 وحتى 30 يناير 2022، لتمكن المتسوقين في أي من مراكز التسوق المشاركة تحت مظلة مجموعة مراكز التسوق في دبي، والذين ينفقون 100 أو 250 أو 350 درهماً من الحصول على قسيمة رقمية لدخول السحب للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم. إذ سيتم إجراء السحب كل أسبوع لاختيار 36 فائزاً من سعداء الحظ على مدار 6 أسابيع.

الجائزة الكبرى

ضمن الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق، سيكون أمام المتسوقين على منصة أي ديلز Idealz فرصة ربح جائزة كبرى عبارة عن شقة بغرفة نوم في مدينة جميرا ليفينج، القريبة من برج العرب ومدينة جميرا. ويمكن الفوز بهذه الجائزة حصرياً على www.idealz.com، إذ إنه مقابل 100 درهم يمكن لشخص واحد أن يكون سعيد الحظ للفوز بهذه الجائزة الكبرى.

وهناك فرصة أخرى في مهرجان دبي للتسوق لربح جائزة كبرى تبلغ قيمتها 750 ألف درهم نقداً لفائز واحد. إذ يجب على العملاء شراء Hashtag Hoodie من موقع www.idealz.com أو تطبيق الهاتف المحمول للحصول على قسيمة لدخول السحب الذي سيُجرى في موعد أقصاه 28 فبراير 2022، لربح أكبر جائزة نقدية في مهرجان دبي للتسوق هذه السنة، بقيمة 750 ألف درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز