25 % زيادة بحيازة «المركزي» من الذهب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية إلى 11.286 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي، نسبتها 25% أو ما يعادل 2.3 مليار درهم مقارنة بنحو 8.961 مليارات درهم في سبتمبر 2020.

وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن رصيد المعدن الأصفر انخفض على أساس شهري بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 11.871 مليار درهم في أغسطس السابق عليه، بينما انخفض بنسبة 12%، منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020. ووفقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، فإن قيمة رصيد المركزي من السبائك المسجلة على مدار الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري هي الأكبر منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي».

الودائع الادخارية

في سياق آخر، كشف المركزي عن ارتفاع الودائع الادخارية في القطاع المصرفي إلى 234.84 ملياراً في نهاية سبتمبر مقارنة بنحو 215.2 مليون درهم في نهاية العام الماضي، ما يعني زيادة بنحو 9.1% أو ما يعادل 19.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما زادت على أساس شهري، بنسبة 1% أو ما يعادل 2.2 مليار درهم مقابل 232.63 مليار درهم في أغسطس 2021، وارتفعت على أساس سنوي بنحو 12.6% مقابل 207.9 مليارات درهم في سبتمبر 2020.

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