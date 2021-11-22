1.2 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.2 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 450 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 189.24 مليون درهم و417 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 879.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 238 مليونا.

وسجلت الرهون 158.64 مليون درهم منها 13 رهناً للأراضي بقيمة 27.26 مليونا، و72 رهناً للفلل والشقق بقيمة 131.38 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 18 مليون درهم، ورهن بمنطقة الثنية الرابعة بـ 14 مليونا . وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 19.93 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بـ 12 مليونا.

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