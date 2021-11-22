«فينتك أبوظبي 2021» ينطلق اليوم بمشاركة دولية كبيرة

المصدر: أبوظبي – وام

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان فينتك أبوظبي، وتستمر إلى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن أكثر من 35 دولة، وأبرز المؤسسات العالمية، تشارك في الدورة الخامسة من المهرجان، ذلك الحدث الفريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يناقش خلاله أفضل الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية، الأوضاع الحالية، وآفاق المستقبل، ودور الابتكار في استدامة هذا القطاع الحيوي وتطوره.

ويقدم المهرجان، الذي يعد أكبر حدث للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دورته الخامسة، أكثر من 200 من قادة القطاع المالي العالمي وصانعي السياسات ورجال الأعمال والشركات الناشئة الكبرى، التي تزيد قيمتها السوقية على مليار دولار، والمتحدثين في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك ضمن 80 جلسة، تقدم 40 ساعة من المحتوى، الذي سيشكل مشهد التكنولوجيا المالية.

وسجلت منصة المشاركة الرقمية، أرقاماً قياسية من كافة أنحاء العالم، وقد وصلت نسبة التسجيل إلى 3 أضعاف، من أكثر من 35 دولة حتى الآن، وذلك مقارنة بالسنوات السابقة. فيما يجمع المهرجان، الذي يقدمه سوق أبوظبي العالمي، كحدث هجين بين العناصر الافتراضية والمادية، وتشمل الإضافات الجديدة، التي يضمها المهرجان هذا العام، منتديات وإضافات جديدة، منها: قمة الابتكار المصرفية الرقمية، التي تتعمق في عالم ابتكار الشركات والخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى منتدى العملات الرقمية، الذي يركز على عالم الأصول والعملات الرقمية سريع التطور، إضافة إلى فينتك من أجل الخير، منتدى مخصص يناقش تقاطع الاستدامة والتكنولوجيا المالية والابتكار، فضلاً عن سوق فينتك، الذي يستعرض التطورات في مجال البيع بالتجزئة، والمدفوعات، إضافة إلى منتدى Risk4.0، الذي يركز على إدارة المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية والأمن المالي.

عناصر وفعاليات

كما يقدم المهرجان هذا العام أيضاً، عناصره وفعالياته السنوية، كتحدي الابتكار، وفينتك 100، ومنتدى فينتك الحكومي، وحلقة الشباب، وجوائز فينتك. فيما ستجمع دورة هذا العام من المهرجان، أبرز ممثلي القطاع الحكومي، ورواد الأعمال، والجهات التنظيمية المالية الدولية، وصانعي السياسات، والمستثمرين والمؤثرين الاجتماعيين المشاهير، بالإضافة إلى الشركات الناشئة، التي تزيد قيمتها على مليار دولار.

وقال أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يسهم فينتك أبوظبي، في تبادل المعرفة المستمر، ونشر أفضل الممارسات حول كيفية التعامل مع التغيرات الحديثة واعتمادها، خصوصاً في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحول في قطاع خدمات المالية.. ويسعدنا استضافة أحد أكبر مهرجانات التكنولوجيا المالية في العالم، لمناقشة التطورات والمواضيع، التي تعزز قطاعاً مالياً مزدهراً ومستداماً.

وأضاف أن المهرجان هذا العام، سيكون أكثر إلهاماً، كونه يتماشى مع مبادئ الخمسين، والتي تعد امتداداً لالتزامنا في سوق أبوظبي العالمي، بتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للابتكار المالي والاستثمار والتميز في المجال التنظيمي.

منصة عالمية

يعود مهرجان فينتك أبوظبي هذا العام، كمنصة عالمية أكبر، حيث يستضيف لأول مرة، الرؤساء التنفيذيين، وقادة العديد من المؤسسات المالية الكبرى، وكذلك مؤسسي بعض من الشركات الناشئة الأكثر قيمة حول العالم. وسيتم تقديم المهرجان، كفعالية على أرض الواقع، حيث يتاح الحضور من خلال الدعوات الخاصة فقط، فيما سيتم بث الحدث رقمياً، للمشاركين من الدولة، وكافة أنحاء العالم.

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