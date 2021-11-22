دعوة مشغلي بيوت العطلات في أبوظبي للتسجيل بالنظام الإلكتروني

المصدر: أبوظبي – وام

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دعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، جميع مشغلي بيوت العطلات في الإمارة، إلى تسجيل وحداتهم على نظامها الإلكتروني الجديد، وذلك وفقاً للوائح التنظيمية المعمول بها منذ العام الماضي.

ويندرج إطلاق النظام «المتاح عبر الموقع الإلكتروني» ضمن الخطط المعتمدة لتنظيم وتحفيز قطاع بيوت العطلات مع ضمان التشغيل الناجح والآمن لأنشطته، تلبيةً للطلب المتزايد على بدائل الفنادق والشقق الفندقية.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: ندعو مشغلي بيوت العطلات إلى تسجيل وحداتهم على النظام الإلكتروني الجديد بسهولة وفي خطوات ميسرة، وهو ما يأتي عقب تطبيق اللوائح التنظيمية التي تم إقرارها رسمياً العام الماضي من أجل أمن وسلامة المجتمع.

وخلال تطوير نظام التسجيل والترخيص، أبرمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شراكات مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، ومن بينها مركز المراقبة والتحكم، دائرة البلديات والنقل، الدفاع المدني وشرطة أبوظبي. ولتقديم طلب الحصول على ترخيص بيوت العطلات، يمكن التواصل مع إدارة التراخيص في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على info@dctabudhabi.ae.

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