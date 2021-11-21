3 أيام من التخفيضات الكبرى تعود مجدداً بتخفيضات حتى 90 %

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الثانية لعام 2021، الخميس المقبل، وتستمر حتى السبت 27 نوفمبر، حيث تقدم هذه الفعالية لسكان دبي وزوارها، عروضاً ترويجية كبرى، مع تخفيضات تصل إلى 90 في المئة على تشكيلة واسعة من منتجات الأزياء، والديكور المنزلي، وأسلوب الحياة العصري، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، في عدد من أشهر مراكز التسوق والمتاجر على مستوى المدينة.

وتشارك أكثر من 500 علامة تجارية، و2000 متجر بدبي في فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والذين بدورهم يحرصون على تقديم منتجات لأشهر العلامات التجارية المحلية والإقليمية، التي تلبي مختلف الأذواق، وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 90 %، على مدار 72 ساعة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، إحدى أبرز الفعاليات على قائمة تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي تقدم مجموعة من العروض الترويجية الهائلة، وفرص الفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة الرائعة المناسبة للعائلات والمتسوقين، كما تسهم هذه الفعالية في تنشيط قطاع التجزئة في دبي. ونحن نفخر بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، لتقديم دورة جديدة من هذه الفعالية المتميزة، لجميع سكان وزوار دبي».

وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الفعالية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بإرشادات الصحة والسلامة، وكذلك الإجراءات الوقائية لمنع انتشار «كوفيد 19»، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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