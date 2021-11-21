«الياه سات» نحو الإدراج في «فوتسي» الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن أنه سيتم إدراجها في مؤشر «فوتسي» الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير، وعليه، سيتم إدراج «الياه سات» أيضاً ضمن مؤشر «فوتسي» العالمي للشركات ذات رأس المال الصغير، ومؤشر «فوتسي» العالمي الشامل، ومؤشر «فوتسي» الشرق الأوسط وأفريقيا للشركات ذات رأس المال الصغير، ومؤشر «فوتسي» الشرق الأوسط وأفريقيا الشامل.

وسيتم إدراج «الياه سات»، في مؤشر «فوتسي» الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير، من 20 ديسمبر 2021، عقب إدراجها مؤخراً في 3 من مؤشرات «إم إس سي آي»، ما يؤكد النمو المطرد الذي تتمتع به الشركة، وأداءها المالي والتشغيلي القوي.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، إن الإدراج في مؤشر «فوتسي» الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير، يأتي بعد أول مراجعة نصف سنوية تجريها مؤسسة «فوتسي» لمؤشراتها، عقب طرحنا العام الأولي. ويمثل محطة هامة في مسيرتنا الهادفة إلى تحقيق أكبر قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا، بالإضافة إلى دوره في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثمارية جذابة.

وأعلنت «إم إس سي آي» الأسبوع الماضي، عن إدراجها للياه سات ضمن قائمة الشركات المدرجة في مؤشراتها للشركات ذات رأس المال الصغير، بما في ذلك مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، ومؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «إم إس سي آي» الإمارات.

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