16.6 ملياراً الفائض التجاري للإمارات مع الدول العربية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات مع دول الدول العربية، نحو 16 ملياراً و591 مليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولي من العام، بحسب أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت إحصاءات صادرة أمس، أن فائض الميزان التجاري في التسعة أشهر الأولى من 2021، جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 82 ملياراً و444 مليون درهم، مقابل واردات بنحو 65 ملياراً و852 مليون درهم.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة إعادة التصدير 147 ملياراً و314 مليون درهم، ليبلغ بذلك إجمالي تجارة الإمارات والدول العربية نحو 295 ملياراً و610 ملايين درهم، تشكل 23 % من إجمالي المبادلات مع دول العالم.

وبلغ إجمالي وزن تجارة الإمارات مع الدول العربية في 9 أشهر، نحو 71 مليوناً و788 ألفاً و884 طناً، موزعة بواقع 34.8 مليون طن للصادرات الوطنية، و25.4 مليون طن للواردات، و11.54 مليون طن إعادة تصدير.

وجاءت السعودية في صدارة الشركاء التجاريين للدولة، بإجمالي 91.5 مليار درهم، شملت 29.2 ملياراً صادرات وطنية، و19.4 ملياراً واردات، و42.8 ملياراً إعادة تصدير، وثانياً العراق بإجمالي 44 ملياراً، منها 5.7 مليارات صادرات، و6.4 مليارات واردات، و31.8 ملياراً إعادة تصدير، وثالثاً عمان بإجمالي 33.8 ملياراً، ثم الكويت 28.16 ملياراً، ومصر 19.76 مليار درهم، والبحرين 16.13 ملياراً، والسودان 12.18 مليار درهم.

الدولة إجمالي التجارة (بالمليار درهم)

السعودية 91,50

العراق 44,02

عمان 33,81

الكويت 28,16

مصر 19,76

البحرين 16,13

السودان 12,18

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز