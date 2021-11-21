«إيدج»: إطلاق 13 منتجاً وتوقيع 16 اتفاقية استراتيجية في معرض دبي للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت مجموعة إيدج، التي نمت خلال عامين فقط لتصبح شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة حول العالم، مشاركة ناجحة في معرض دبي للطيران بعد إطلاق باقة من المنتجات المتطورة الجديدة في السوق وتوقيع عدة اتفاقيات وشراكات دولية جديدة مع كبار مصنعي المعدات الأصلية، وشركات الدفاع والتكنولوجيا، والموردين.

وأبرمت إيدج، و9 من كياناتها المتخصصة في مجال الطيران والفضاء، 16 مشروعاً مشتركاً مع عدد من الشركات الكبرى في القطاع، بما شمل بوينغ وإمبراير وريثيون الإمارات وكاتيك ولوكهيد مارتن وL3Harris وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وجيفاس وستراتا وسند وليدوس وأنسيس، وغيرها الكثير، وأجرت افتتاحاً رمزياً لمركز التوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي، الذي جاء نتيجة تعاون بين جال وكاتيك الصينية.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة إيدج: يُعتبر نجاح معرض دبي للطيران هذا العام دليلاً على قوة قطاع الطيران والفضاء والتقدم المذهل الذي لا تزال شركة إيدج تحرزه في القطاع. وليس ذلك سوى البداية، إذ تعد المرحلة الحالية إحدى المراحل الأولى المحددة مسبقاً ضمن رحلتنا التي ستحول مشهد التكنولوجيا في دولة الإمارات. وتنضم المنتجات الثلاثة عشر التي أطلقناها هذا الأسبوع إلى أكثر من 20 منتجاً وخدمة محلية متطورة جديدة قدمناها على مدار العامين الماضيين، ولدينا حالياً 40 منتجاً آخر قيد التطوير. ونواصل بناء شراكات أقوى مع مصنعي المعدات الأصلية حول العالم، كلما أمكن ذلك، لضمان استمرارنا على ذلك المسار.

وأضاف: ستواصل إيدج دورها الريادي في إنشاء وتصنيع حلول متميزة للنمو وتعزيز الأمن القومي، وندعم مجالات متعددة تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة لخلق بيئة للنمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ دولة الإمارات كمركز رائد عالميًا للصناعات المستقبلية، والترويج لمنتجات وخدمات «صنع في الإمارات» المتميزة في الأسواق الدولية. وسيستمر تركيزنا على تطوير الأنظمة المستقلة المتفوقة، والاستخبارات والحرب الإلكترونية، والأسلحة الذكية والحلول الذكية الموجهة بسرعة ومرونة».

وشملت فعاليات إيدج الرئيسية خلال المعرض:

• توقيع «جال» عقداً حصرياً بقيمة 11 مليار درهم لخدمة طائرات الدفاع الجوي وسلاح الجو الإماراتي.

• كشف إيدج عن إضافات جديدة إلى محفظتها من الطائرات المسيرة للاستطلاع والقتال.

• المعالم الرئيسية لبرنامج النظام الصاروخي للدفاع الجوي من هالكن «سكاي نايت».

• أول نظام مضاد للتشويش باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي من صنع الإمارات لملاحة مرنة.

• افتتاح شركتي جال وكاتيك أول مركز توزيع إقليمي للخدمات اللوجستية للطائرات.

• تمديد «إي بي آي» عقد التشغيل الآلي مع شركة بوينغ.

• توقيع عقد بقيمة 3.2 مليارات درهم لتزويد القوات المسلحة الإماراتية بذخائر موجهة بدقة.

• تعاون إيدج مع إمبراير لإدراج نظام هالكن للأسلحة المتقدمة في طائرة سوبر توكانو A-29.

• إبرام إيدج شراكة مع سند لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات رولز رويس ترينت 700.

• دخول هالكن اتفاقية مدتها 5 سنوات لاستخدام حلول المحاكاة الهندسية من شركة أنسيس.

• إكمال «الطارق» برامج دمج ناجحة، وإضافة نمطية محسّنة ومرونة في المهام لمجموعة الذخائر.

• توحيد إي بي آي وستراتا جهودهما لتعزيز قدرات تصنيع هياكل الطائرات في الإمارات.

• تجديد «إي بي آي» عقدها مع شركة ستيليا آيروسبيس بقيمة 310 ملايين درهم.

• توقيع اتفاقية صيانة على مستوى المستودعات بين جال وأمرك.

• توقيع «أمرك» عقداً مع القوات الجوية التونسية لمحطات الخدمة المجدولة لطائرة C-130 وترقيتها.

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