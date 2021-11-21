«أسبوع مواهب المستقبل في مركز دبي المالي العالمي» ينطلق غداً

المصدر: دبي- البيان

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يستعد مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق النسخة الأولى من «أسبوع مواهب المستقبل في مركز دبي المالي العالمي»، والذي يقام خلال الفترة 22 - 24 نوفمبر، في «إنوفيشن هب»، في مركز دبي المالي العالمي.

وتماشياً مع شعار الحدث «مواهب الغد»، ستقام سلسلة من الفعاليات، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والشركات العالمية المعروفة، والشركات الناشئة والهيئات الحكومية، حيث تركز هذه الفعاليات، على بناء مواهب الغد، وإعدادها لسوق العمل مستقبلاً.

وستعقد سلسلة من ورش العمل الحية والحلقات النقاشية، مع كبار ممثلي الشركات العالمية الرائدة، حيث سيتم إلقاء الضوء على المواهب الموجودة، ومستقبل بيئة العمل. وسيقدم ممثلو الشركات الناشئة الرائدة على مستوى المنطقة، والتي تندرج ضمن منظومة عمل مركز دبي المالي العالمي، عرضاً تقديمياً حول كيفية بدء الأعمال التجارية، وتوفير فرص فريدة للباحثين عن عمل، والراغبين باستكشاف مسارات مهنية غير تقليدية.

وستتولى أكثر من 40 شركة، توظيف المواهب خلال الحدث، الذي يمتد 3 أيام، بما في ذلك «بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك المشرق»، و«بنك دبي التجاري»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، و«سيتي بنك»، و«إرنست آند يونج»، و«بي دبليو سي»، و«ماكنزي وشركاه»، و«مارش»، و«مايكروسوفت»، و«نون»، و«طلبات»، و«مايكل بيج»، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، و«تابي»، و«كوين مينا»، و«بِت أُواسيس»، و«مامو»، و«ياب»، و«ستيك»، و«هلا»، و«ثروة»، و«بيهايف».

كما سيشهد الحدث، مشاركة أبرز المؤسسات العالمية في معرض الوظائف، من خلال ورش عمل تنظمها شركات «لينكد إن»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«المشرق»، و«مايكل بيج» وغيرها. وبالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة، للتواصل مع جهات التوظيف المستقبلية، واستكشاف فرص العمل، والتدريب الداخلي المحتملة لدى الشركاء المدرجين في سوق مركز دبي المالي العالمي، سيتعرف المشاركون أيضاً إلى المهارات التي تبحث عنها جهات التوظيف، وإلى القطاعات التي تحتاج لهذه المهارات.

وكمركز عالمي للأعمال والابتكار، فإن مركز دبي المالي العالمي، يعتبر المواهب أولوية قصوى بالنسبة لعملائه وشركائه في مختلف القطاعات، كما يركز على تطوير قوة عاملة، تتمتع بالمهارات المناسبة لمواكبة المستقبل. ويهدف أسبوع «مواهب المستقبل في مركز دبي المالي العالمي»، إلى تقليص الفجوة بين جهات التوظيف والباحثين عن فرص عمل، من خلال إتاحة فرص التفاعل في ما بينهم على أرض الواقع، في عالم ما بعد الجائحة.

والدخول والتسجيل مجاناً، وتقام الفعاليات بين الساعة 9:00 صباحاً - 5:00 مساءً، في المسرح المفتوح، «إنوفيشن هب»، بمركز دبي المالي العالمي.

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