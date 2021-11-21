بلومبرغ: أسعار المواد الغذائية الأعلى منذ 10 سنوات

المصدر: واشنطن - د ب أ

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وصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، وسط مؤشرات على عدم الاستمرار في الزيادة بهذه السرعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وارتفع مؤشر الأمم المتحدة، لتتبع الأغذية من القمح والزيوت النباتية، إلى أعلى مستوى له، في عقد جديد في الشهر الماضي، حيث أدى سوء الأحوال الجوية، وارتفاع تكاليف الشحن، ونقص العمالة، إلى ارتفاع الأسعار.

ولا تزال أسعار السلع الزراعية تشهد زيادة، ولكن بمعدل أبطأ، وفقاً للوكالة. وارتفع المؤشر بقرابة 20 % في النصف الأول من العام، ولكنه ارتفع بنسبة 6 % فقط، منذ ذلك الحين.

وذكر المجلس الدولي للحبوب، أن مخزونات القمح، تشهد الآن انخفاضاً، عما كانت عليه من قبل، وأن المخزون لدى كبار المصدرين، قد يكون عند أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.

ونقلت بلومبرغ عن تقرير خدمة «استراتيجي جرينز» في فرنسا: «نعتقد أن أسعار القمح الأوروبية، ستتوقف عن الارتفاع، وأنها قد تنخفض، حتى ولو بدرجة صغيرة، على المدى القريب».

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