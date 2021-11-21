بورينا تستقبل مشاركات برنامج مختبر مسرّع الأعمال «أنليشد»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «بورينا» العلامة المتخصصة عالمياً في مجال أغذية الحيوانات الأليفة، عن بدء استقبال طلبات المشاركة في النسخة الثالثة من برنامج «أنليشد» Unleashed))، حتى 31 ديسمبر 2021، وهو عبارة عن مسابقة مخصصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة التي تُسخّر التكنولوجيا للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة، وخصوصاً في مجالات الزراعة التجديدية والأنظمة التي تدعم صفر نفايات، وأحدث ابتكارات الأغذية المستدامة للحيوانات الأليفة مثل البروتينات البديلة والمكونات المعاد تدويرها.

سيتم اختيار حوالي ست شركات ناشئة من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من الدعم الذي يقدمه فريق «بورينا» مُتعدد التخصصات لدفع عجلة نموها عبر مشروع منظم يستمر لمدة 24 أسبوعاً والفوز بجائزة قيمتها 50 ألف فرنك سويسري.

وفي هذا السياق، قال سيرجي براشيفيتش، المدير التنفيذي للأعمال لنستله بورينا لمنطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ستخضع الشركات الناشئة للتقييم وفقاً لمعايير منها مدى مُلاءمة مفاهيمها وأفكارها وقابلية تطبيقها وتطويرها وكذلك مقدار استدامة نماذج أعمالها بشكلٍ عام».

وشهد برنامج مسرعّ الأعمال «أنليشد 2021» فوز شركة «باو بوتس» اللبنانية المختصة بتوفير الأغذية الطازجة والمطهوة للكلاب والقطط عبر خدمة الاشتراك، بواحدة من 6 جوائز بلغت قيمتها 50 ألف فرنك سويسري، بالإضافة إلى برنامج الإشراف والتوجيه من بورينا، وتنافس عليها نحو 300 مُشترك من 50 دولة سعياً للارتقاء بأداء أعمالهم. وأتاحت الجائزة لشركة «باو بوتس» توسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر بناء الاستراتيجيات وفرص التواصل.

وانبثق برنامج «أنليشد» من برنامج «مسرّع نستله للأبحاث والتطوير» في مدينة لوزان السويسرية، والذي أُسس بهدف تسريع تطوير المفاهيم المبتكرة إلى منتجات وخدمات جديدة في مختلف فئات الأعمال، وذلك عبر تمكين العلماء والطلاب والشركات الناشئة من الوصول إلى خبرات مركز نستله للأبحاث والتطوير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز