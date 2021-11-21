روتانا تحتفل بالخمسين بإطلاق حملتها الحصرية «50 إقامة لليلة واحدة»

المصدر: دبي - البيان

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احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وحلول عام الخمسين، تحيي روتانا، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مناسبة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسليط الضوء على الماضي المجيد لدولة الإمارات والإشادة بالإنجازات الحالية والالتزام بالرؤية المستقبلية. واحتفاءً بالمناسبة، ومن بين الأنشطة الأخرى التي تجري في جميع فنادقها في الإمارات العربية المتحدة، تدعو روتانا المقيمين والزوار للمشاركة في مسابقة «50 جائزة» في الفترة الممتدة بين 22 نوفمبر و5 ديسمبر 2021، لفرصة الفوز بـ 50 إقامة لليلة واحدة.

واحتفالاً بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسطيراً للأهمية التاريخية لهذه المناسبة وتكريماً لإرث مؤسسي الدولة، تتضمن حملة «50 إقامة لليلة واحدة» أسئلة قصيرة وشيّقة حول الحقائق المتنوعة عن الإمارات وثقافتها وشعبها، ويمكن المشاركة بها عبر الموقع الإلكتروني المخصص. وقد تم عرض رمز الاستجابة السريعة الخاصة بالمسابقة في جميع فنادق روتانا في الإمارات العربية المتحدة لتشجيع الضيوف على إجراء المسح الضوئي والمشاركة بالمسابقة القصيرة على أن تدخل أسماء المشاركين الذين يجيبون عن جميع الأسئلة بشكل صحيح في السحب على جوائز الإقامة. وتدعو روتانا المشاركين بالمسابقة لزيارة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على تلميحات وأدلة وتحسين فرص فوزهم بإحدى جوائز الإقامة الخمسين.

مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالعام الخمسين على توحيدها، ستكمل روتانا قرابة ثلاثة عقود من مسيرتها في الإمارات العربية المتحدة. وفي حديثه بمناسبة العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: «إن كوننا جزءاً من أمة تقدّر الإنسانية والعطاء والعمل الدؤوب يجعلنا نفتخر بإطلاق مسمى الوطن على الإمارات العربية المتحدة. وإنه لشرف كبير أن نكون قادرين على الاحتفال بالعقود الخمسة الماضية المتوّجة بالنجاح والتألّق في مختلف القطاعات التي مكنت البلاد من أن تصبح دولة رائدة، مدفوعة بالشغف والابتكار والتسامح. وبهذه المناسبة، نشيد بعظمة البلاد وبإنجازاتها الرائعة على مدار الخمسين عاماً الماضية ونتطلّع بفارغ الصبر إلى المرحلة المقبلة من مسيرتنا».

وأضاف هاتشينسون: «لقد حققت الإمارات نجاحاً هائلاً منذ توحيدها في العام 1971. وبدورها، قطعت روتانا شوطاً طويلاً بالسير على خطى الإمارات العربية المتحدة. فقد تطورنا وتقدمنا ونحن اليوم فخورون بأن نكون إحدى العلامات التجارية الرائدة في قطاع الضيافة. سنواصل التمسّك بتقليدنا المتمثل في ريادة قطاع الضيافة والسعي لتحقيق التميز غير المسبوق».

ويأتي نجاح روتانا حصيلة رؤية وحكمة قادة الإمارات، إذ تعرب مجموعة الضيافة الرائدة في هذا اليوم عن فخرها بالأمة التي تعد نموذجاً حياً للرّقي والسلام والازدهار بما تحتلّه من مكانة متقدّمة عالمياً في شتى المجالات. وترى روتانا في هذه المناسبة الفرصة المثالية لتسليط الضوء على مساهمات ورؤى وأحلام مؤسسي الإمارات. وقد نجحت الشركة في تحقيق أهدافها للعام الخمسين وتسعى جاهدة للحفاظ على إنجازاتها وتحقيق أهداف أكثر طموحاً في السنوات المقبلة.

باعتبارها علامة ضيافة محلية، تلتزم روتانا بتطوير قطاع الضيافة الإماراتي وتنويعه بما يتماشى مع أهداف الحكومة الأوسع على مستوى الاقتصاد والسياحة. وبصفتها إحدى أبرز الشركات في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط الكبير، تدعم روتانا آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. كذلك فقد ساهم نمو الشركة وتوسّعها الطموح على مر السنين في تعزيز النمو الاقتصادي والتنوّع وخلق فرص العمل في مختلف دول المنطقة.

تدير روتانا حالياً 68 فندقاً في 24 مدينة عبر 14 دولة، بما في ذلك 10.012 غرفة فندقية مميزة عبر 36 فندقاً في الإمارات العربية المتحدة. تتألّف مشاريع المجموعة المستقبلية من 44 مشروعاً قيد التطوير، تشمل 10 مشاريع ستضيف أكثر من 3.000 غرفة فندقية إلى السوق في السنوات الثلاث المقبلة.

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