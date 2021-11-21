«فينتشر سوق» تطلق صندوق التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «فينتشر سوق»، شركة الاستثمار الجريء التي تتخذ من منطقة الخليج مقراً لها، عن إطلاق صندوق التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Fintech Fund I)، وهو أول صندوق يتخصص في قطاع محدد، ويركز على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وتبلغ قيمة صندوق «فينتشر سوق» الجديد 50 مليون دولار أمريكي، ويعمل على الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة بقطاع التكنولوجيا المالية والبرمجيات كخدمة SaaS؛ ويركز على القطاعات الفرعية بما في ذلك البنية التحتية للمدفوعات، والائتمان البديل، والخدمات المصرفية الرقمية، والتكنولوجيا العقارية، وتكنولوجيا التأمين، والإدارة المالية الشخصية، إلى جانب تعاونه الوثيق مع رواد الأعمال المبتكرين، الذين يسهمون بإحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية.

وتعليقاً على إنشاء الصندوق الجديد، قال سونيل جوخال، الشريك المؤسس والشريك العام لشركة «فينتشر سوق»: قبل إنشاء صندوق MENA Fintech Fund I، كنا من أوائل المستثمرين، جنباً إلى جنب مع أكبر المستثمرين في رأس المال الجريء حول العالم، في عدد من شركات التكنولوجيا المالية مثل جيفز(Jeeves)، وخاتابوك (Khatabook)، وبيلفو (Belvo)، وفامباي (FamPay)، وفوتش (VOUCH)، وبوينت (Point)، وأتوميك (Atomic)، وفونديدورا (Fondeadora)، وبدأنا في عام 2020 بدراسة مستويات اعتماد التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودخلنا هذا المجال بقوة، وبناء على خبراتنا في الأسواق الناشئة الأخرى التي سبق لنا الاستثمار فيها، فإننا نعتقد أن قطاع التكنولوجيا المالية لا يزال في بداياته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن متحمسون لاغتنام الفرص الوفيرة التي يقدمها القطاع في المنطقة.

ويحظى صندوق MENA Fintech Fund I من «فينتشر سوق» بدعم قوي من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، والتي تشمل شركة صندوق الصناديق، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وصندوق الصناديق البحريني (الواحة)، وشركتي القابضة أبوظبي ومبادلة للاستثمار في دولة الإمارات، إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات مثل شركة العليان للخدمات المالية، الذراع الاستثمارية لمجموعة العليان في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، قال معن عشقي الشريك العام في شركة فينتشر سوق: تطلّب تأسيس أول صندوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حشد المجموعة المناسبة من الشركاء المحدودين، فقد كنا بحاجة إلى شركاء يتمتعون بفهم واف لمستوى تطور القطاع في المنطقة، إلى جانب قدرتهم على مساعدة الشركات المندرجة في محفظتنا على مواجهة المعوقات التنظيمية والتمويلية الصعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتطلب تحقيق النتائج المنشودة بالنسبة لنا إتاحة الفرصة أمام محفظة شركاتنا للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، ونعتقد أننا نجحنا باختيار الشركاء المناسبين لمساعدتنا على تحقيق وصول فعلي إلى السوق على نطاق واسع.

ويعمل الصندوق الجديد على توظيف رأس المال في الشركات الناشئة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بما في ذلك شركة تابي (Tabby) ومقرها السعودية والمتخصصة بخدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، وشركة ساري (Sary) منصة تسوّق لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، ومنصة هاسبي (Huspy) للتكنولوجيا العقارية، ومنصة بركة (Baraka) للاستثمار ومقرها في دولة الإمارات، وشركة كريديت بوك (Creditbook) الناشئة لخدمات سلف الراتب في باكستان، وشركة فليكس باي (Flexxpay) في دولة الإمارات، ومنصة تريلا (Trella) لخدمات النقل في مصر، وشركة نيم كارد (Nymcard) المتخصصة بخدمات البنية التحتيّة لقطاع التكنولوجيا المالية ومقرها في دولة الإمارات، ومنصة بوست إكس (PostEx) لتمويل التجارة الإلكترونية في باكستان، والبنك الرقمي فيريتي (Verity) ومقره في دبي، ومنصة دايرة (Dayra) المالية المتخصصة بسوق العمل المستقل في مصر، وتطبيق يسير(Yassir) ومقره شمال أفريقيا، إلى جانب عدد من الشركات الواعدة الأخرى، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة.

ومن جهته، قال جاد أنطون، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة هاسبي (Huspy): لطالما كان فريق عمل شركة فينتشر سوق شريكاً حقيقياً لمنصة هاسبي (Huspy)؛ إذ نتشارك معه ذات الرؤية بأن المؤسسات السليمة تقوم على أساس راسخ من الموظفين والمواهب، أما من ناحية جمع التمويل، فقد دعمتنا الشركة من خلال شبكتها الواسعة التي تضم مجموعة من أفضل الصناديق العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال محمد الدوسري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في منصة ساري: لطالما شكل حضور فينتشر سوق وفهمها العميق للتحديات اليومية، التي تواجهها الشركات الناشئة، إلى جانب إيمانها القوي بقدراتنا كفريق إداري عامل وبالغ الأهمية بالنسبة لنا، فاستناداً إلى خبراتها الواسعة وسجلها الحافل بالإنجازات، نجحت الشركة بتقديم دعم قوي لنا في سعينا لجذب شركات الاستثمار الجريء ومتعددة الجنسيات، فضلاً عن استقطاب استثمارات متنوعة في أقل من 8 أشهر، ويمكن لهذه الاستثمارات التي تمتاز بالمرونة والقوة أن ترتقي بالشركات الناشئة إلى مستويات جديدة كلياً.

وتغطي العمليات التشغيلية لشركة فينتشر سوق، التي تأسست في عام 2016، كلاً من دولة الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية؛ ولديها استثمارات في أكثر من 200 شركة في مختلف أنحاء العالم. وتضم قائمة شركاء فينتشر سوق كلاً من سونيل جوخال، ومعن عشقي، وسونيا جوخال، وتامر قدومي، وسونيا ويمولر، والذين يجمعهم توجه واحد، يتمثل باتباع منهجية استثمارية تركز على تقديم قيمة مضافة.

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