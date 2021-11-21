الإماراتيون يفضلون وجهاتهم المألوفة في فترة ما بعد كوفيد 19

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة بحثية جديدة أجراها Marriott Bonvoy، برنامج الولاء الذي يشمل فنادق ومنتجعات ووجهات مخصصة للإيجار وتجارب متنوعة تقدمها 30 علامة تجارية في 138 دولة، عن توجه المسافرين في دولة الإمارات لاختيار الوجهة نفسها عاماً بعد آخر، لما توفره من راحة وأجواء مألوفة بعد ضعف رغبتهم بالمغامرة عقب أزمة (كوفيد19).

وتشير نتائج الدراسة إلى أن حوالي رُبع المسافرين الإماراتيين للخارج (27%) يخططون لزيارة وجهات جديدة بعد نهاية الجائحة، حيث تتصدّر جزر المالديف وتركيا قائمة الوجهات المفضلة لدى المسافرين الإماراتيين الذي يخططون لقضاء عطلاتهم في الخارج بنسبة 19%.

وأفاد 73% من المشاركين بأنهم زاروا تركيا في السابق، بينما أمضى 48% منهم عطلاتهم فيها عدة مرات، فيما أشار 68% من المشاركين المتوجهين إلى المالديف أنهم قضوا عطلاتهم هناك من قبل.

وبحسب الدراسة، جاءت مصر كثالث أكثر وجهات العطلات الخارجية شعبية بالنسبة للمسافرين من الإمارات خلال الفترة التالية لأزمة (كوفيد19) بنسبة 17%، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 13% وإيطاليا بنسبة 13%. ويخطط 88% من المشاركين لقضاء عطلات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وبينما لا يعتزم 7% منهم السفر، لم يتخذ 6% من المشاركين قرارهم بعد.

ويبدو أن فترة الإغلاق قد تركت أثراً واضحاً على قرار الإماراتيين في اختيار وجهتهم المفضلة لقضاء العطلة بعد الجائحة، حيث أفاد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة 51% إلى أن أزمة (كوفيد19) أثرت سلباً على ثقتهم بزيارة وجهات جديدة. وقال 52% ممن شملهم الاستبيان أنهم لا يعتزمون قضاء إجازاتهم في الخارج بسبب ضعف ثقتهم بإجراءات السفر في فترة ما بعد أزمة (كوفيد19).

وتهدف الدراسة إلى تحديد مدى تقبل المسافرين من الإمارات لتجربة وجهات جديدة في العام المقبل، ومدى رغبتهم باغتنام الفرصة لاستكشاف هذه الوجهات مع عودة حركة السفر من جديد.

وسائل الراحة

يفضّل الكثير من المسافرين الإماراتيين عادةً زيارة وجهاتهم السياحية المعتادة عاماً بعد آخر عوضاً عن استكشاف خيارات جديدة، بسبب التأثير الكبير الذي خلّفته الجائحة على حركة السفر. وأشار 31% من المشاركين في الدراسة إلى أنهم قضوا عطلاتهم في الوجهة نفسها خمس مرات أو أكثر، فيما اختار 14% منهم زيارة الدولة نفسها 10 مرات أو أكثر.

وحول السبب الذي يدفع الكثير من المسافرين لزيارة وجهات مألوفة عوضاً عن اختبار خيارات جديدة، توضّح الدراسة أن وسائل الراحة تمثّل عاملاً مهماً بالنسبة للكثير من الزوار، إذ بيّن أكثر من ربع المشاركين (27%) أنهم يفضلون الوجهات التي توفر خيارات مأكولات مشابهة للأطعمة الإماراتية، فيما يفضّل 16% منهم الوجهات التي تتيح لهم لقاء مسافرين آخرين من الإمارات. وعبّر 15% من المشاركين عن أهمية توفر رياضات من الإمارات العربية المتحدة على التلفاز في الوجهات التي يودون زيارتها.

وأضافت الدراسة أن 25% من المشاركين يشعرون بالاطمئنان لمعرفة ما ستقدمه لهم الإجازة، بينما ذكر 15% منهم أن حب الاستكشاف والمغامرة ليس من طبيعتهم. من جهة أخرى، أفاد غالبية المشاركين بنسبة 92% بأن اختيارهم العودة إلى الوجهات نفسها وعدم استكشاف خيارات جديدة يفوّت عليهم بعضاً من ميزات العطلات.

توجهات السفر

وقال نيل جونز، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والمبيعات لدى ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «ندرك حجم الطلب على السفر وتُظهر هذه الدراسة أثر أزمة (كوفيد19) على توجهات السفر العالمية. كما تُظهر الأرقام توجه المسافرين من الإمارات لزيارة الوجهات المألوفة والمجربة سابقاً بعد الجائحة، لضمان الاستمتاع بعطلاتهم الخارجية التي طال انتظارها وتجنب مواجهة أي مفاجآت بعد 18 شهراً من الترقب والقلق.

وأضاف جونز: يسعدنا بلا شك استقبال عملائنا المعتادين في فنادقنا ومنتجعاتنا، لكن يوفر السفر فرصة لتوسيع الآفاق وإثراء التجارب من خلال التعرف على ثقافات جديدة. وتتيح زيارة وجهات جديدة والإقامة في فنادق ومنتجعات موثوقة من علامات شهيرة فرصة مميزة للمسافرين لخوض تجارب جديدة، مع ضمان الحصول على الخدمة الممتازة نفسها التي يوفرها لهم برنامج Marriott Bonvoy».

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