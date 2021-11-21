مجموعة قرقاش تطلق النسخة الثالثة من برنامج تدريب الكوادر الإماراتية «iStar 3»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة قرقاش مواصلة توفير فرص عمل بدوام كامل ودوام جزئي للكوادر الإماراتية في قطاعات متعددة، حيث تعمل على توسيع نطاق تواجدها في مجال خدمة العملاء بشكل أفضل في المجتمعات التي تتواجد بها المجموعة.

وأعلنت المجموعة، أمس، أنها ستوفر 400 فرصة تدريب إضافية للكوادر الإماراتية في نسخة ثالثة من سلسلة برامج «iStar» لتوظيف وتطوير المواهب من مواطني الإمارات.

وتأتي النسخة الثالثة في أعقاب إطلاق مجموعة قرقاش برنامج «iStar 2»، والذي لاقى اهتمام الكثير من الكوادر الإماراتية حتى الآن. من خلال هذه المبادرة الثالثة، تؤكد الشركة على التزامها برعاية المواهب المحلية عالية المهارة لتقديم خدمة عملاء متميزة في القطاعات الرئيسية للشركة بما في ذلك السيارات والعقارات والتمويل، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار وغيرها.

ويمكن للمرشحين المهتمين التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، وستتاح لهم الفرصة للحصول على التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية الهامة مثل العمل الجماعي والخطابة والقيادة لحل تحديات الأعمال العملية. كما ستتاح للمتدربين أيضاً فرصة للتفاعل والتعلم من القادة ذوي الخبرة العاملين في مجموعة قرقاش.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: إطلاق النسخة الثالثة من برنامج iStar يأتي تأكيداً لحرصنا في مجموعة قرقاش على تعزيز ثقافة التعلم وتطوير الكفاءات الإماراتية الشابة. ومنذ إطلاق هذه المبادرة، شهدنا إقبالاً كبيراً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يرغبون بترك بصمة إيجابية في القطاع الخاص ونحن في مجموعة قرقاش يسعدنا مساعدتهم على تحقيق هذا الهدف كجزء من سعينا لدعم رؤية الحكومة لبناء قوة عاملة وطنية متمكنة في المستقبل.

وقال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في المجموعة: أدى التطور والنمو المستمر لدولة الإمارات إلى زيادة الحاجة إلى المهنيين المهرة. وتم تصميم برنامج iStar 3 بعناية من خبراء التدريب والتطوير في مجموعة قرقاش من أجل تدريب الكفاءات الإماراتية الشابة وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على اختيار مهنة مثمرة في مختلف القطاعات.

وتم تسلم عدد كبير من الطلبات خلال أول نسختين من البرنامج. وجرى وتوظيف مواهب قوية في مناصب مختلفة في مجموعة قرقاش خلال العام الماضي. ومن خلال النسخة الثالثة، تسعى المجموعة إلى جذب عدد كبير من المتقدمين لملء الأدوار الحالية المتاحة، وتعزيز النجاح الهائل لهذا البرنامج.

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