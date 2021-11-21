مطارات دبي تحصد جائزة أفضل جهة في تقديم الخدمات في "دبي للتميز الحكومي"

المصدر: وام

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حصدت مؤسسة دبي للمطارات جائزة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات ضمن الفئات المؤسسية التي تعنى بالخدمات التي تقدم للمتعاملين والجهات الحكومية والخاصة لضمان أفضل تجربة سفر مميزة للمسافرين.

جاء ذلك حفل برنامج دبي للتميز الحكومي الذي أقيم الخميس الماضي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تقديرا لجهود المؤسسة وإنجازاتها .

وتم تكريم أحمد بطي صابر سعيد الذي يعمل في إدارة الأمن بمؤسسة دبي للمطارات بميدالية دبي للتكريم الخاص عن فئة الجندي المجهول دعما لجهوده المميزة في مواجهة التحديات الشخصية والمهنية على حد سواء وتقديم أداء محترف فاق جميع التوقعات أثناء تأديته الواجب المهني.

وعبر الدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي عن تقديره لجهود مؤسسة دبي للمطارات والعاملين فيها خلال الدورة التقييمية وخص في ذلك سعيهم الدائم وتفانيهم الدؤوب لتحقيق الأداء الأكثر تميزا مشيراإلى أن المنافسة كانت قوية في هذه الدورة من البرنامج وهنأ بدوره مؤسسة دبي للمطارات على هذا الإنجاز وأشاد بجهود جميع المشاركين وحثهم على مواصلة طريق التميز.

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