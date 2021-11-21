مذكرة تفاهم بين أكاديمية أبوظبي الحكومية وجمعية المحاسبين والمدققين لتطوير برامج تدريبية مشتركة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية، منصة تطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين لتبادل الخبرات وتطوير برامج تدريبية مشتركة لموظفي حكومة أبوظبي بهدف تزويدهم المهارات والخبرات اللازمة في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق.

وقع الاتفاقية محمد غياث، القائم بأعمال المدير العام لأكاديمية أبوظبي الحكومية، وآمنة المهري، المديرة العامة من جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، وذلك في مقر الأكاديمية في أبوظبي. وتهدف المذكرة إلى التعاون في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق لموظفي حكومة أبوظبي، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال المعرفة الفنية بشأن آليات التأهيل والتدريب المستمر في مجالات التشريعات المحلية والمحاسبة والمالية والتدقيق، إلى جانب تأهيل الكفاءات الحكومية في أبوظبي للحصول على شهادة المحاسب القانوني الإماراتي المعتمد والشهادات المهنية الأخرى ذات الصلة.

وقال محمد غياث: يسرنا التعاون مع جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين لتعزيز تبادل الخبرات والعمل على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق لموظفي حكومة أبوظبي. ويأتي هذا التعاون البناء في إطار جهود الأكاديمية الرامية إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات التعليمية والتدريبية المرموقة على مستوى الدولة والعالم لتحقيق مهمتها المتمثلة بتقديم تجربة تعليمية شاملة ذات مستوى عالمي لموظفي حكومة أبوظبي تسهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم بما يمكنهم من مواكبة تطورات سوق العمل، ويتيح لهم الفرصة للإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقالت آمنة المهري إن الجمعية تحت قيادة رياض المبارك، الرئيس الفخري تهدف إلى الإسهام في إعداد المهنيين المحاسبين وتطوير قدراتهم وتأهيلهم ورفع مستوى الأداء المهني لديهم، فضلاً عن تشجيع وتبادل الخبرات والمعلومات بين العاملين في مجال المهنة على مستوى الدولة والتعاون والمشاركة مع الجهات ذات الصلة بالدولة. كما أن الجمعية الكيان الوطني الوحيد بالدولة الحاصل على عضوية اتحاد المحاسبين الدولية واعتماد برامج الجمعية لدى الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين الدوليين NASBA، وشريك التعليم الفضي للجمعية القانونية للمحاسبين المعتمدين – المملكة المتحدة. وتعد الجمعية شريكاً استراتيجياً للعديد من الهيئات الاتحادية والدوائر المحلية بالدولة. وأعربت عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية أبوظبي الحكومية لوضع إطار عمل واضح للتعاون بين الطرفين في عدة مبادرات استراتيجية تخدم تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في المهنة.

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