97 % توطين الوظائف القيادية في «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أنها استطاعت توطين 97% من الوظائف القيادية لديها، منوهة أن المؤسسة تنتهج خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين، عبر الحرص على توظيف وتدريب وتأهيل الكفاءات المواطنة الشابة والمتميزة.

وفي إطار دعم سياسات التوطين التي تتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع «دي بي ورلد» تهدف إلى دعم وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، وذلك من خلال برنامج «طموحي» للتدريب المهني الخاص بـ«دي بي ورلد».

جاء التوقيع على هامش مشاركة الطرفين في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2021» بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور عبد الله أحمد بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث وقع المذكرة من جانب المؤسسة عبد الله الكوهجي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والقانونية، ووقعها من جانب «دي بي ورلد» نبيل قائد، مدير إدارة الموظفين والشؤون الإدارية.

من جانبه، أكّد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنَّ مذكرة التفاهم مع «دي بي ورلد» تعبر عن حرص والتزام المؤسسة بدعم جهود التوطين، وإيمانها التام بأهمية تضافر الجهود لتمكين وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتوفير الوظائف المناسبة لها في سوق العمل.

وأشاد بالبرنامج التدريبي «طموحي»، والذي وصفه بأنه نموذج فريد في دعم التوطين بالاعتماد على تكامل الأدوار، مثمناً جهود الشركاء الاستراتيجيين وجميع القائمين والمشاركين في مثل هذه البرامج الداعمة للاستثمار في العنصر البشري المواطن، كونها تشكّل خطوة هامة ورائدة لزيادة فرص توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين، الأمر الذي يعزز دور ومساهمة أبناء الوطن في دفع عجلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات الرئيسة في الدولة.

وكشف بن سليّم أن المؤسسة شهدت إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل خلال منصتها في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2021»، واستقبلت ما يقارب 6900 سيرة ذاتية من مختلف الفئات المواطنة منهم شريحة واسعة من شباب وشابات الدولة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج، إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على توظيف وتدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وخلق الفرص المناسبة لهم، وتعزيز بيئة عمل مثالية للارتقاء بهم، ليسهموا في دعم مسيرة التطور والنمو الاقتصادي في الإمارة.

ويهدف برنامج «طموحي» التابع لـ«دي بي ورلد» إلى تشجيع وتمكين الكفاءات الإماراتية المتميزة من اكتساب خبرات ومهارات حقيقية في كافة المجالات والقطاعات من خلال التدريب مدفوع الأجر، الأمر الذي يعزز من فرص توظيف الشباب المواطن ويؤهلهم للانخراط في سوق العمل.

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