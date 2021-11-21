«سمارت كراود» تطلق خدمة «بريميوم» لاستقطاب المستثمرين الأثرياء

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «سمارت كراود»، أول وأكبر منصة رقمية متخصصة في الاستثمار والتمويل العقاري الجماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خدمة «بريميوم» الجديدة لاستقطاب المستثمرين من أصحاب الثروات المرتفعة.

وتواصل المنصة المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في دعم وتمكين الاستثمار في العقار ابتداءً من 500 درهم من خلال خط اتصال مخصص لخدمة المستثمرين الأثرياء لإنشاء محفظة عقارية متنوعة وسهلة للغاية في جميع أنحاء المنطقة.

وتتماشى خدمة سمارت كراود الجديدة مع نمو عدد أصحاب الثروات المرتفعة وأصحاب الثروات المرتفعة جداً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لما جاء عن مجموعة بوستن للاستشارات، هناك ما يقارب 144959 مليونيراً يملكون بين 1- 100 مليون دولار و115 ثرياً يملكون أكثر عن 100 مليون دولار. وترجح نايت فرانك، الشركة المتخصصة في الأبحاث العقارية شراء 31% من هؤلاء الأثرياء عقاراً هذا العام.

وقال صدّيق فريد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سمارت كراود»: منذ حصولنا على الترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية قبل عامين وبغض النظر عن دخل الفرد، تعهدنا بتمكين مجتمعنا للاستثمار في العقارات المولدة للثروات ونواصل على تحقيق هذا الوعد ولدينا الآن أكثر عن 20000 مستخدم عبر منصتنا. وبما أن الإمارات هي واحدة من أكبر مراكز استقطاب الثروات في العالم، نسعى من خلال إطلاقنا خدمة «بريميوم» الجديدة تلبية احتياجات عدد متزايد من العملاء الذين يرغبون بخدمات مُفصلة حسب الطلب ويُقّدرون الوصول الرقمي في وقت فعلي إلى محفظتهم العقارية.

وتتضمن حزمة خدمة «بريميوم» الجديدة خيارات مصممة خصيصاً لتعزيز المحفظة وتخصيص مدير علاقات، والوصول إلى فرص الملكية الحصرية والتحكم بلوحة القيادة الرقمية الشخصية التي توفر الرؤية الكاملة، فضلاً عن الأوراق الإدارية والعناية الواجبة، وانخفاض متوسط الرسوم. كما ستمّكن الخدمة الأفراد من الاستثمار في العقارات مع أسرهم وأصدقائهم. أما بالنسبة للمستثمرين فسوف يحصلون على العوائد النشطة دون الخوض في متاعب الإدارة النشطة.

وتخضع جميع العقارات المُدَرَجَة على منصة «سمارت كراود» التي ارتفعت بنسب تتراوح بين 40 - 50% عن معدل سعر السوق لعمليات فحص صارمة. وساهمت مثل هذه الخدمات في ارتفاع معدل عوائد الاستثمار بنسبة 65% ووزعت المنصة من إيرادات الإيجار على المستثمرين أكثر عن 1.5 مليون جنيه استرليني حتى الآن.

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