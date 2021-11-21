المصدر: دبي- البيان

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أعلنت تيك توك وغرفة دبي إطلاق النسخة الثانية من أكاديمية «غرفة دبي-تيك توك»، التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.

وقالت مديرة العلاقات الحكومية والسياسات العامة في تيك توك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فرح طوقان: نهدف إلى دعم الشركات ورواد الأعمال على نحو متواصل، وذلك من خلال الاستفادة من الفرص التي توفرها منصة تيك توك، حيث يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المجتمع، ولهذا نسعى إلى تقديم الدعم والمعرفة لرواد الأعمال، وهو الأمر الذي يجعلنا فخورين في إطلاق النسخة الثانية من الأكاديمية، وذلك لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تنمية مهاراتهم في التسويق الرقمي والمنصات.

وقالت ناتاليا سيشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي: بدأنا منذ بضعة أشهر فصلاً جديداً من التعاون مع منصة تيك توك، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تطوير وتنمية قدراتها، حيث يوجد العديد من الشركات من مختلف المجالات، التي تبذل جهدها للاستفادة من هذه الفرصة المتاحة لها عبر الأكاديمية. ونتطلع في غرفة دبي لصقل مهارات المشاركين وتقديم الدعم لهم للارتقاء في سوق العمل.

5 أقسام

وتتفرع برامج الأكاديمية إلى 5 أقسام، حيث سيغطي البرنامج الشامل مقدمة للتسويق الرقمي، إضافة إلى أفضل الممارسات الإبداعية، ورؤى حول الاستفادة من حلول الأعمال من تيك توك، وسيخضع المشاركون لاختبارات لتتبع التقدم، وسيتمكنون من الوصول إلى جلسة تطوير أعمالهم، وسيشاركون في مسابقتين، باستعراض مهاراتهم وإثبات قدراتهم في استخدام المؤثرات والفلاتر والصوت والإبداع.

وفي المسابقة الأولى، سيتم تحدي المشاركين لإنشاء حساب على تيك توك، مع الفرصة للحصول على العديد من الجوائز، فيما ستقام المسابقة الثانية في نهاية البرنامج، بهدف تقييم قدرة المشاركين على إنشاء حملتهم الخاصة عبر منصة تيك توك. وسيحصل الفائزون أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على رصيد في Creative Shop لوضع ما تعلموه موضع التنفيذ والاستفادة من خدمات TikTok Shop الإبداعية. وأخيراً، سيحصل جميع خريجي البرنامج على شارة رقمية خاصة بهم من أكاديمية «غرفة دبي-تيك توك» للاحتفال بتجربتهم ومثابرتهم طوال فترة البرنامج.

وكانت النسخة الأولى ساعدت أكثر من 300 من رواد الأعمال والشركات الناشئة على تطوير استراتيجيات النمو الرقمي الخاصة بها، عبر مجموعة واسعة من الصناعات مثل التكنولوجيا، والفنون، والصحة، والبناء والبنوك، حيث يتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يرغبون في معرفة المزيد حول بناء وتوسيع وجودهم عبر منصة تيك توك، والاستفادة من هذه الفرصة والتسجيل الآن.

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