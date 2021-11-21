معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» بدبي يستقطب 50 شركة

المصدر: دبي - البيان

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يستعد معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست في دبي، الفعالية التجارية الجديدة والمختصة بالهدايا والألعاب ومنتجات الحياة العصرية، لاستضافة أكثر من 50 جهة عارضة في دبي خلال الشهر القادم.

وتبرز مؤسسة عملة باريس، أقدم مؤسسة صك للعملات في العالم، ضمن الجهات المشاركة في ضوء رؤيتها الهادفة إلى تحقيق تقدمٍ في قطاع هدايا الشركات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة والضيافة. وتختص مؤسسة عملة باريس، التي تأسست في عام 864، بإنتاج القطع الفنية التذكارية باستخدام المعادن الثمينة مثل العملات النقدية والميداليات والديكورات والمجوهرات والمسبوكات المزخرفة المصممة حسب الطلب وهدايا الشركات المخصصة للشريحة الفاخرة والراقية.

وأثمرت سمعة المؤسسة التي ازدهرت على مر أكثر من 10 عقود عن ابتكار العديد من الإبداعات بالتعاون مع علامات مرموقة مثل كارتييه وباكارات وبوشرون وفان كليف أند آربلز.

وتتطلع الشركة الفرنسية اليوم إلى تعزيز حضورها الإقليمي من خلال مشاركتها في الدورة الافتتاحية من معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست الذي يقام بين 14 حتى 16 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار مهدي الورديغي، نائب مدير المبيعات لدى مؤسسة عملة باريس، التي تشارك في الفعالية إلى جانب 24 جهة أوروبية عارضة، إلى أن الشركة تبتكر أعمالاً فنية جذابة ومتقنة تعكس الطابع الفرنسي بالاعتماد على تقنيات قديمة، لذلك من المتوقع أن تلقى إبداعاتها إقبالاً كبيراً من المشترين المميزين في منطقة الشرق الأوسط.

قال الورديغي: نقدم باقةً واسعةً من المنتجات المعدنية الثمينة وعالية الجودة انطلاقاً من اختصاصنا بمجالي إنتاج القطع الفنية التذكارية باستخدام المعادن الثمينة وتداول العملات الفرنسية والأجنبية، وخاصةً للمصارف المركزية في الشرق الأوسط. ونجحنا بتوقيع شراكات مع أبرز الشركات والمؤسسات في العالم بفضل تاريخنا وخبرتنا الواسعة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً متنامية تستعد لاستضافة العديد من أبرز الفعاليات الرياضية والتجارية.

وأشار المحللون لدى يورومونيتور إنترناشيونال إلى أن قيمة تجارة التجزئة في الدولة للمستلزمات المنزلية (أدوات المائدة وتناول الطعام والأواني الزجاجية) والمنتجات الشخصية الفاخرة (بما فيها المجوهرات والأحذية ومستلزمات السفر والسلع الجلدية والحقائب وأدوات الكتابة) والإكسسوارات الشخصية، ستحقق نمواً يصل إلى 14 مليار دولار في 2023 بعد أن سجلت 13 مليار دولار في 2021.

وينطلق معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، من تنظيم ميسي فرانكفورت، في نفس الموقع مع بايبروورلد ميدل إيست، الفعالية التجارية للقرطاسية والورق والمستلزمات المكتبية ودمى وألعاب الأطفال.

وتستعد المنصة المزدوجة إلى توفير العديد من فرص التواصل ومصادر التوريد، إضافةً إلى طرح عددٍ من التجارب المميزة، بما فيها مؤتمر منتديات المحور الذي يستمر لمدة 3 أيام، وقرية عالم الألعاب المليئة بألعاب ودمى الأطفال، ومشروع الاستدامة وهو عبارة عن قسم مصمم بغرض تسليط الضوء على المنتجات والمستلزمات صديقة البيئة.

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