«بلو سي فود آسيا» يتوسع بالانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مطعم «بلو سي فود آسيا» عن افتتاح أبوابه من موقعه الفريد في مركز دبي المالي العالمي لبرج ضمان، والدورف أستوريا، في 15 نوفمبر من هذا العام، ليتيح للضيوف فرصة عيش التجربة الآسيوية الأصيلة وتذوق المأكولات البحرية الطازجة، إضافة إلى مجموعة متميزة وغنية من الأطباق الشهية، التي أعدها طهاة عالميون مشهورون.

واستلهمت الوجهة مفهوم الضيافة الخاص بها من المحيطات المذهلة، التي تشتهر بها الدول الآسيوية وأسواق الأسماك الحيوية والأجواء المبهجة وتقنيات الطهو المبهرة في مناطق آسيا الساحلية، والتي تم جمعها معاً لتشكل التصميم الفريد والأجواء الرائعة وقائمة الطعام الغنية للمطعم الفاخر.

ويتميز المطعم الجديد في مركز دبي المالي العالمي بأجواء مفعمة بالراحة والفخامة، ليقدم أرقى مستويات الخدمة وأشهى المأكولات الآسيوية مع واحدة من أروع الإطلالات على أفق دبي الخلابة، وتم اختيار التصاميم الداخلية في المطعم بما يعكس مفهوم توفير المنتجات الطازجة في المطعم، إضافة إلى تعزيز تجارب العائلة والأصدقاء أثناء تذوقهم لأشهى الأطباق في الوجهة.

ويمتد «بلو سي فود آسيا» على مساحة 7,000 قدم مربعة، ويوفر لضيوفه تجربة مميزة حيوية مستلهمة من الطبيعة، كما يتمتع بأجواء مريحة وأنيقة بفضل ديكوراته، التي تأخذ طابع منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع لمسات متوسطية عصرية وإبداعية، فضلاً عن محطة العنب الفاخرة، التي يضمها في أحد أركانه. وتُغطي سقف المطعم مجموعة فريدة من زخرفات أمواج البحر وفوانيس من الصوف مضاءة بشكل دافئ تتدلى منه، وتملأ النباتات زوايا المطعم لإضفاء إحساس إضافي بالطبيعة الخلابة، كما يضم صالات طعام فخمة على شكل دائري بتصاميم استوائية مميزة.

ويشرف الشيف أندريه فويتوفيتشي على إعداد الأطباق، التي يقدمها المطعم والتي تضم مجموعة كلاسيكية وشهية من المأكولات الآسيوية، بما فيها ركن المحار والسوشي اللذيذ وأطباق النيجيري والساشيمي. كما يقدم المطعم صنفين من المقبلات الساخنة اللذيذة، وهي كعكة السلطعون المقلية والمغطاة بالمانجو والكيوي والبابايا وروبيان نوري تمبورا مع المايونيز التايلاندي، إلى جانب الوجبات الرئيسية المكونة من ثلاثة أطباق شهية يقدمها المطعم لعشاق المأكولات البحرية؛ وهي الفطائر مع شوربة توم يام وطبق السلطعون الأزرق وطبق المحار. كما تتوفر مجموعة أطباق فريدة لمحبي الأرز والنودلز، مثل طبق باد تاي نودلز المغطى بالبيض والخضراوات ومعجون الفلفل الحار والفول السوداني المقرمش، ومقبلات الفطر المُشكل الذي يُقدَّم مع باك تشوي والسبانخ والثوم المقرمش ورشة من السمسم.

أما قائمة مشروبات «بلو سي فود آسيا» فتضم مجموعة متنوعة من الخيارات، منها بومباي سافاير سبيريت وسانجر دي تورو وموكتيل تاي آيسد تيم والقهوة الفاخرة والشاي الأسود وأجود مشروبات العنب الأحمر والأبيض الاستثنائية. ويمكن لمحبي الحلويات الاستمتاع بالطعم الشهي لحلوى ماتشا كوكو كلاود الغنية بنكهة الليمون الحامض والمانجو الناضجة، بالإضافة إلى التشيزكيك الغني بنكهة الليتشي والكستناء وبتلات الورد.

ويتفرد مدخل المطعم بأجواء ترحيبية مميزة في الممر، الذي تُعرض فيه الأسماك الطازجة ومختلف أنواع السلطعون والروبيان ليقدم للضيوف تجربة استثنائية، تتيح لهم اختيار تفضيلاتهم من هذا السوق الداخلي. وتحتوي قائمة المطعم المتخصص بالمأكولات البحرية الآسيوية أيضاً على مجموعة من الأطباق الاستثنائية الخفيفة والغنية النكهات الموسمية الفريدة، والتي يتم تحضيرها من المكونات المحلية الطازجة.

وقال بالاف باتيل، المؤسس المشارك في بلاك سبون للضيافة: «نحن متحمسون لافتتاح أبواب مطعم المأكولات البحرية الآسيوي التجريبي في مركز دبي المالي العالمي، والذي ابتكر شريكنا فادي حيدر مفهومه انطلاقاً من عشقه لهواية الصيد. ونأمل أن ينجح المطعم في ترسيخ مكانته باعتباره وجهة فريدة من نوعها لعشاق الطعام الشهي ممن يتطلعون إلى الاستمتاع مع أفراد العائلة والأصدقاء بتجربة آسيوية أصيلة، تجمع بين المأكولات البحرية اللذيذة والأجواء الشاطئية الدافئة وأنغام الموسيقى في الهواء الطلق».

ومن جهته، قال فادي حيدر: «يفخر مطعم بلو سي فود آسيا بتوفير أروع تجارب تناول الطعام لعشاق المأكولات البحرية، وقد حرصت وشركائي على تقديم أشهى أصناف الأطباق الآسيوية من المطبخ الصيني والياباني والسنغافوري والتايلاندي والهندي والسريلانكي، وجاءت رغبتنا في تقديم هذا المفهوم المميز في دبي، انطلاقاً من الاهتمام المتزايد بمشهد المأكولات البحرية في الإمارة».

ويضم «بلو سي فود آسيا» أيضاً منطقتي تناول طعام، توفران العديد من عروض الطهو الحية مع مطبخ مفتوح أمام الضيوف يشمل محطة طهو النودلز وركن سوشي فاخر ينبض بأجواء موسيقية لا تُضاهى بفضل منسق الأغاني الموجود في الوجهة. كما يتضمن المطعم تراساً خارجياً رائعاً لزيادة متعة تجربة العشاء في الهواء الطلق مع إطلالة خلابة من مركز دبي المالي العالمي على أفق الإمارة المذهل.

ويُعد «بلو سي فود آسيا» جزءاً من مجموعة «بلاك سبون» المزدهرة في قطاع الضيافة، والتي تمتلك مفاهيم مطاعم حائزة جوائز في جميع أنحاء دبي وتديرها، بما فيها ابن البحر وألو بيروت وبومباي بنجالو وماستي والعديد غيرها، ويتسع المطعم المتميز المستوحى من الطراز الآسيوي لـ 250 ضيفاً مع منطقتي جلوس داخلية وخارجية وركن مشروبات فاخر واتصال مجاني بشبكة واي فاي ومناطق مخصصة للمدخنين وغير المدخنين، وشرفة خارجية مناسبة لجميع الفعاليات الشخصية والمهنية.

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