تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي و«إتش إس بي سي» و«السعودي البريطاني» لتطوير خدمات تمويل وتأمين التجارة والصادرات

المصدر: دبي- البيان

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وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرة تفاهم مع بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط (HSBC)، والبنك السعودي البريطاني، تتيح المزيد من أوجه التعاون في تقديم التسهيلات الائتمانية، لدعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية، ودخولها للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى الاستفادة من الخبرات الدولية التي تمتلكها البنوك الثلاثة، في دعم المصدرين المحليين، وتسهيل أعمالهم، من خلال خدمات التأمين على الائتمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وتوفير التمويل وائتمان المشتري في حال التعاقدات الدولية، وتمويل المشاريع، والتمويل المباشر للأعمال الصغيرة والمتوسطة، وخطابات الضمان. بجانب تشجيع نقل المعرفة بين الأطراف المعنية، وتنظيم الأنشطة ذات الصلة، ومشاركة معلومات الأسواق والتقارير الدولية، التي تبرز المخاطر التجارية والسياسية المحيطة بأنشطة التجارة العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب، أن مذكرة التفاهم، تؤكد التزام البنك ومساعيه المستمرة لزيادة دعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود، كما يأتي الاتفاق، بمثابة خطوة إضافية لبناء المزيد من الشراكات الفعالة مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، التي يعمل معها البنك على توفير حلول تمويل وائتمان، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لتنمية الصادرات غير النفطية، وبناء اقتصاد بديل حيوي ومستدام.

وقال ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: من خلال شبكة «إتش إس بي سي» العالمية، التي تغطي 90 % من التجارة العالمية، وتدفقات التجارة وحركة رؤوس الأموال، فإننا في وضع مثالي، للقيام بدورنا في دعم أهداف هذه الرؤية الطموحة، لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وتطوره، وفتح الفرص أمام عملائنا، للاستفادة من حلولنا التمويلية والاستثمارية والتبادلية، لدعم نمو الشركات والمصدرين السعوديين.

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