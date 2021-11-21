«ميرال» تفتتح «الواجهة البحرية» في ياس باي 1 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ميرال»، المطور للوجهات في أبوظبي، افتتاح «الواجهة البحرية» في ياس باي على جزيرة ياس، وذلك يوم 1 ديسمبر. وتقدم «الواجهة البحرية» وجهة حيوية جديدة في أبوظبي بإطلالة على مياه الخليج العربي.

وستحتضن «الواجهة البحرية» عند افتتاحها، رصيف Pier71 وممشى بطول 3 كيلومترات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم وتجارب للترفيه والاستجمام عالمية المستوى، وتستكمل «الواجهة البحرية» أبرز معالم «ياس باي» ومن بينها فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، والاتحاد أرينا، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي.

وقال جورجيت سينج، الرئيس التنفيذي للأصول والتطوير في «ميرال»: يعد افتتاح «الواجهة البحرية» في ياس باي نجاحاً كبيراً لجزيرة ياس، حيث ستسهم هذه الوجهة في تحقيق رؤيتنا لتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام والأعمال، ووجهة جاذبة للشراكات والفرص الاستثمارية. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في «الواجهة البحرية» في ياس باي للاستمتاع بالتجارب الاستثنائية والمأكولات العالمية التي ستقدمها لهم.

وتقدم «الواجهة البحرية» العديد من المطاعم عالمية المستوى. كما ستضم منطقة «الواجهة البحرية» المزيد من خيارات الأطعمة والمشروبات التي سترحب بزوارها على رصيف Pier71. وسيتم افتتاح العديد من المطاعم والمقاهي الأخرى بحلول نهاية العام الجاري.

وتوفر الإطلالة المميزة لمنطقة «الواجهة البحرية» خلفية رائعة لعدد من الأعمال الفنية التي تم تكليف فنانين عالميين بإبداعها لإثراء ملامح وأجواء الوجهة البحرية، حيث قام الفنانون «بيست مان» و«فاتس باترول» و«مونكي بيرد» بالإضافة إلى «سوبا كيتش» و«كورالي» بإبداع قطع فنية حصرية مستوحاة من الثقافة المحلية والتاريخ والبيئة والهندسة المعمارية المتميزة لإمارة أبوظبي.

واحتفالاً بافتتاح «الواجهة البحرية»، سيستمتع الضيوف والزوار بمجموعة رائعة من الفعاليات والأنشطة مثل «أمسيات الدي جي» والمسيرات الاستعراضية والعروض الموسيقية التي ستقام يومياً والألعاب النارية التي ستنطلق عند الساعة التاسعة مساءً في عطلة نهاية كل أسبوع طوال شهر ديسمبر.

وتتزامن هذه الفعاليات مع مجموعة أخرى من الاحتفالات والأحداث الكبرى المنتظرة ومن بينها، احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2021 في حلبة مرسى ياس، وبطولة «فينا» العالمية للسباحة، وموسم الأعياد في جزيرة ياس والاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

وتشكّل «الواجهة البحرية» جزءاً أساسياً من استثمارات «ميرال» بقيمة 4 مليارات درهم لتطوير مشروع «ياس باي» والذي تصل قيمته إلى 12 مليار درهم. وستقدم «الواجهة البحرية» لزوارها المزيد من الخيارات والتجارب الثرية. وبالإضافة إلى «الواجهة البحرية» تشمل «ياس باي» منطقة «ريزيدنسز في ياس باي»، و«المنطقة الإبداعية – ياس» وهي الوجهة الجديدة لهيئة المنطقة الإعلامية twofour54. ويتوقع أن يجذب المشروع 15 ألف ساكن وأكثر من 10 آلاف موظف.

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