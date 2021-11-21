49 % نمو الطلب على خدمات «إمباور» لتبريد المناطق في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

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سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» نمواً واضحاً في حجم إقبال المتعاملين من مختلف مناطق دبي، للحصول على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، التي تقدمها المؤسسة بمعايير عالمية، حيث شهدت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نمواً بنحو 49% في أعداد الأفراد والشركات من المسجلين الجدد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجل متعاملون جدد من القطاعين الحكومي والخاص وفتحوا حسابات خاصة مباشرة من خلال نوافذ تسجيل الشركة الإلكترونية، ليصبح في مقدروهم إنجاز كافة معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان يتواجدون فيه.

ويتزامن ذلك النمو مع التطور المستمر، الذي تجريه «إمباور» في ريادتها الرقمية كأول شركة تبريد مناطق تطبق خدمة التسجيل الإلكتروني على مستوى الإمارات والمنطقة، محققة بذلك مستويات جديدة في مساهمتها في «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» والصعود بمعدلات إسعاد المتعاملين الأفراد المستأجرين وملاك العقارات وشركات التطوير، من خلال توفير الوقت والجهد والتكلفة عليهم بعدم الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر المؤسسة أو مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها كشرط أساسي وملزم لتسجيل المشروع أو الوحدة العقارية في خدمات تبريد «إمباور» ولاحقاً البدء بالحصول على الخدمات وإنجاز ما يتصل بها من معاملات.

وتوقع أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» أن تشهد المؤسسة خلال الربع الرابع من العام الجاري صعوداً كبيراً في أعداد المتعاملين لا سيما من ملاك ومستخدمي العقارات التجارية المتعددة الاستخدامات التي تشهد ازدهاراً في الإشغال بسبب التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.

وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في سوق الإمارات سيفتح أمام المؤسسة العديد من الصفقات ومشاريع توسعة جديدة ستشمل مختلف الإمارات، وستعزز بذلك عدد المتعاملين مع نهاية العام الجاري. وأضاف: نحرص دائماً على تقديم خدمات تتميز بالسهولة والجودة، وتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، والتقدم التقني المستمر، الذي تشهده إمارة دبي؛ حرصاً على تسهيل إنجاز مختلف المعاملات وتحقيق رضاء وسعادة المتعاملين.

وأوضحت «إمباور» أن عملية التسجيل في موقعها الإلكتروني سهلة ويسيرة وتتم ببضعة خطوات، حيث يمكن للمتعامل زيارة موقعها على الإنترنت www.empower.ae والاطلاع على خطوات التسجيل السهلة من خلال فيديو مفصل.

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