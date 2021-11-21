فعاليات ترفيهية وعائلية مجانية تنتظر الزوار في رايب باي ذا باي في دبي فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي - البيان

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أعلن دبي فستيفال سيتي مول، إطلاق مجموعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة العائلية المجانية التي تجلب البهجة والفرح إلى قلوب الزوار في سوق رايب باي ذا باي الذي تم إطلاقه حديثاً. يفتتح السوق أبوابه أمام الزوار يومياً حتى مايو 2022 من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً من موقعه المميز في منطقة الواجهة البحرية لفستيفال باي.

وسيقدم سوق رايب للزائرين برنامجاً ترفيهياً يومياً وعروض الليزر والموسيقى في إطار عرض «تخيّل». ويتيح أمام الزوار إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من علامات التسوق والمنتجات المصنعة محلياً، وتناول وجبات الطعام.

وستقام كل نهار أحد من هذا الموسم نشاطات وألعاب مخصصة للأطفال والصغار بما فيها الرسوم المتحركة التي تسمح لهم باستكشاف فن سرد القصص. وسيخصص السوق كل اثنين لأقوى عروض السحر للصغار والشباب. وسيطرح كل يوم ثلاثاء أمام الزوار تحدياً ممتعاً ومختلفاً، من خلال سؤال يوجه إليهم. وسيفسح سوق رايب كل يوم أربعاء المجال أمام المواهب المحلية من الشعراء والمغنين ومغني الراب لإطلاق العنان لمواهبهم. وفي كل خميس، سيستمتع الزوار بالموسيقى والعروض الترفيهية تحت أضواء النجوم.

بهدف تخصيص المزيد من أوقات التسلية والمرح للأطفال، ستأخذ حديقة مسار الفري ستايل «باونس-إكس» الأولى في العالم الصغار إلى عالم المغامرات المليء بالإثارة في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة في فستيفال سيتي مول. وتتضمن الحديقة مزيجاً من الترامبولين والوسائد الهوائية العملاقة والأرجوحات والمنزلقات ومسارات النينجا ورياضة الفري ستايل وقطار الملاهي وغيرها الكثير من المزايا. ويقوم باونس-إكس على مبدأ تمكين الجميع، سواء كانوا أطفالاً أو رياضيين محترفين من الوصول إلى أقصى الحدود وتجربة تسلية وترفيه غير مسبوقة، ويمكن للأطفال الصغار أن يستمتعوا بالمنطقة المصممة خصيصاً لتعزيز وتنمية مهاراتهم الجسدية. ويعد ملعب الأطفال المجاني مكاناً لا بد من زيارته من قبل الأهالي.

وسيضيء عرض «تخيّل»، الذي حقق أرقاماً قياسية ودخل في موسوعة غينيس، سماء دبي لمدة ساعة يومياً من 6 حتى 11 مساءً، ويضم عروض الإسقاط الضوئي والليزر والموسيقى والصور التعبيرية، بالإضافة إلى عروض مميزة للألعاب النارية تم تصميمها خصيصاً لهذه الفعالية. ويمكن لرواد مراكز التسوق من متخلف الأعمار التجمع حول فستيفال باي لمشاهدة أحد أفضل عروض الترفيه الغامرة في المنطقة.

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