البنك العربي المتحد يعين يوسف السويدي رئيساً لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلن «البنك العربي المُتحد»، تعيين المصرفي الإماراتي يوسف السويدي، في منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد. وسيقوم السويدي بقيادة خطط النمو في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات، والمساهمة في عملية التحول الرقمي، وتعزيز تجربة العملاء.

وقال أحمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي للبنك: «أطلق البنك خطة تحول رقمي طموحة لتطوير أعماله، ويُسعدنا الترحيب بيوسف السويدي، والذي سيشكل إضافة قيّمة لفريق الإدارة العليا. وإننا على ثقة بأنه سيسهم من خلال خبراته ومهاراته في تطوير أعمال البنك، والارتقاء بنوعية وجودة منتجاته وخدماته، كما يوكد هذا التعيين، التزامنا بإسناد المناصب القيادية في البنك إلى الكوادر الوطنية المؤهلة».

قال يوسف السويدي: «يسعدني تولى قيادة إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، والمساهمة في دعم نمو البنك، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. إنني فخور بالانضمام إلى هذه المؤسسة العريقة، وأتطلع قدماً للعمل بكل جهد، جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة العليا، وكافة العاملين فيها، لتطوير وزيادة نمو أعمال البنك».

ويتمتع السويدي بخبرات تصل إلى 20 عاماً في القطاع المصرفي، حيث شغل سابقاً منصب رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصرف، ورئيس إدارة المبيعات في بنك دبي التجاري، كما عمل في مؤسسات مصرفية دولية، منها سيتي بنك، وإيه بي إن أمرو. ويحمل السويدي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية اللبنانية.

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