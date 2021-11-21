فلاي دبي تطلق موقعاً إلكترونياً لمشاركة الذكريات احتفالاً باليوم الوطني الخمسين

المصدر: البيان

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بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الامارات، أطلقت فلاي دبي موقعا الكترونياً مخصصاً لمشاركة الذكريات المفضلة للعيش والعمل في الدولة .

ويمكن من خلال الموقع https://comeflydubaiwithus.com للمواطنين والمقيمين في الدولة الاحتفال بهذه المناسبة الغالية من خلال مشاركة ذكرياتهم المفضلة وتجاربهم داخل الدولة .وسيتاح للمشاركين فرصة الفوز بواحدة من 10 تذاكر للسفر على الدرجة السياحية ذهابا وايابا مع فلاي دبي الى اي وجهة من وجهات الناقلة .

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي ، حول إطلاق الموقع : "نحن فخورون للغاية بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدار الخمسين عامًا الماضية. لم تكن هذه الإنجازات ممكنة لولا الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات وقيادتها ، ولطالما التزمت فلاي دبي بالمساهمة في نجاحها. نحن متحمسون لرؤية هذه الذكريات واللحظات والتجارب الرائعة التي سيتم مشاركتها على الموقع في عام خاص للغاية بالنسبة لنا جميعًا ".

وسيشهد اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء الدولة بما في ذلك عروض الألعاب النارية التقليدية وغيرها من الاحتفالات التي تقام بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة . و كشفت فلاي دبي أيضاً عن حلة جديدة زينت طائراتها. و ميزة التصميم الجديد مستوحاة من شعار فلاي دبي ، بينما تتكسر الدائرة إلى مثلثات ملونة ترمز إلى الاحتفال بهذا الإنجاز الهام. تم دمج اللونين الأساسيين لفلاي دبي في التصميم مع اللون البرتقالي الذي يمثل الشمس والرمال في الصحراء واللون الأزرق للسماء والبحر و الذي يعكس المناظر الطبيعية في دبي وخط ساحلها.

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