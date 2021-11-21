حسومات مذهلة في دبي فستيفال سيتي مول

المصدر: البيان

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أعلن دبي فستيفال سيتي مول عن إطلاق فعالية ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى التي توفر للمتسوقين حسومات تصل إلى %90 في مجموعةً مختارة من متاجر الأزياء والمطاعم، بالإضافة إلى عروض استرداد نقدي فوري خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تمتد من الخميس 25 وحتى السبت 27 نوفمبر.

ويحظى المتسوقون بفرصة الاستفادة من حسومات استثنائية على باقةٍ من السلع ومستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات وغيرها من أبرز العلامات العالمية، بالإضافة إلى عروض استرداد نقدي فوري بنسبة 10% على بطاقة هدايا فستيفال سيتي مول عند إنفاق ما لا يقل عن ألف درهم إماراتي في متاجر التجزئة وموقع فعالية رايب باي ذا باي، مع إمكانية الحصول على استرداد نقدي إجمالي بنسبة 12.5% عند إنفاق ما لا يقل عن 50 درهما إماراتيا في موقع فعالية رايب باي ذا باي.

وقالت جينفيف كولاكو، المديرة العامة الإقليمية للتسويق وتجربة العملاء في مجموعة مراكز تسوق الفطيم: "تستقطب فعالية ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى سكان دبي وزوارها. ونتطلع إلى تحقيق نجاح جديد من خلال تعاوننا المثمر مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومنصة فعاليات دبي، وتوفير أفضل العروض والتجارب لعملائنا في واحدةٍ من أكثر الوجهات تميزاً في دبي والمنطقة".

يُنصح المتسوقون بالتوجه إلى الوجهة الرائدة عند افتتاح أبوابها في الساعة 10 صباحاً تجنباً للازدحام ولضمان الحصول على منتجاتهم المفضلة.

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