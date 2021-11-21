نمو الطلب على خدمات "إمباور" بنسبة 49 بالمئة

المصدر: وام

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سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" مزود خدمات تبريد المناطق في العالم نموا واضحا في حجم إقبال المتعاملين من مختلف مناطق دبي للحصول على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة التي تقدمها المؤسسة بمعايير عالمية حيث شهدت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نموا بحوالي 49? في أعداد الأفراد والشركات من المسجلين الجدد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

يتزامن هذا النمو مع التطور المستمر الذي تجريه "إمباور" في ريادتها الرقمية كأول شركة تبريد مناطق تطبق خدمة التسجيل الإلكتروني على مستوى الإمارات والمنطقة محققة بذلك مستويات جديدة في مساهمتها في "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" والصعود بمعدلات إسعاد المتعاملين الأفراد المستأجرين وملاك العقارات وشركات التطوير من خلال توفير الوقت والجهد والتكلفة عليهم.

وتوقع أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" ان تشهد المؤسسة خلال الربع الرابع من العام الجاري، صعودا كبيرا في أعداد المتعاملين لاسيما من ملاك ومستخدمي العقارات التجارية المتعددة الاستخدامات التي تشهد ازدهارا في الاشغال بسبب التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.

وأشار بن شعفار إلى أن التحسن الملحوظ في السوق الإماراتي سيفتح أمام المؤسسة العديد من الصفقات ومشاريع توسعة جديدة ستشمل مختلف الإمارات وستعزز بذلك عدد المتعاملين مع نهاية العام الجاري.

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