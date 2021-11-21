«هيرميس القابضة» تتحول إلى بنك شامل

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دبي – البيان

نجحت المجموعة المالية «هيرميس القابضة»، للمساهمين، في التحول إلى بنك شامل في السوق المصرية، لافتة إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ على 51% في بنك الاستثمار العربي، بمثابة أحد المحاور الاستراتيجية نحو الدخول في قطاع الخدمات المصرفية الواعد في السوق المصرية.

وبموجب الصفقة، ستتولى «هيرميس القابضة» قيادة بنك الاستثمار العربي (aiBANK)، مع استحواذ «صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي»، وهو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي، شريك «هيرميس القابضة»، على حصة قدرها 25% في البنك.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة هيرميس القابضة»: «إن إتمام هذه الصفقة البارزة مع شريكنا صندوق مصر السيادي، سيسهم في تحويل عملياتنا في مصر إلى منصة مصرفية شاملة، وذلك من خلال العمليات المصرفية التجارية، إضافة إلى خدماتنا من خلال بنك الاستثمار، ومنصة التمويل غير المصرفي، ما يعزز من قدرتنا على تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لكل من المتعاملين الأفراد والشركات على حد سواء في السوق المحلية».

وأضاف: «بالنسبة للأسواق الناشئة والمبتدئة، فسنستمر في تقديم خدمات بنك الاستثمار في مصر و12 دولة أخرى، وسنواصل الحفاظ على ريادتنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها بتأمين أحجام تداول متميزة»، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي لعبته الشركة في إتمام مجموعة من أبرز الصفقات الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي أخيراً، مثل الطرح الأولي لكل من «شركة أكوا باور» في السوق السعودية (تداول)، و«فيرتيجلوب» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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