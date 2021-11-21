«أراضي دبي» تطور مهارات كوادرها

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين بهدف وضع الإطار العام للتعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري وتطوير مهارات الكوادر الوطنية من مدربين ومستشارين إداريين وتأهيلهم ورفع قدرتهم التنافسية داخل الدولة وخارجها. وقع الاتفاقية الدكتور علي بن سباع المري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين ومحمد البدواوي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسّسي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

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