«فاينينشال تايمز»: دبي تحتفظ بصورتها التقليدية رغم تطورها

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت «فاينينشال تايمز» أن دبي رغم صعودها وتطورها بسرعة الصاروخ إلى مصاف أفضل المدن العصرية، إلا أنها لم تفقد في الوقت نفسه شخصيتها التقليدية والخليجيةً، وهي الشخصية التي ما زالت تتجلى بوضوح في بعض المعالم القديمة والتراثية والثقافية التي تستقطب السياح والزوار من أنحاء العالم.

وقالت جو إليسون، نائبة رئيس التحرير لدى الصحيفة الأسكتلندية إنها عادت إلى دبي هذا العام في زيارة بعد أن غادرتها مع أسرتها منذ 30 عاماً، ولم ترَها منذ ذلك الحين، لتفاجأ بالسرعة الهائلة التي تحولت بها دبي إلى مدينة عصرية فائقة الحداثة، إلا أنها فوجئت أيضاً بعدم تغير بعض الأشياء في دبي، وهي الأشياء المتعلقة بمظاهر الطبيعة وملامح البيئة الساحلية التقليدية. وأضافت جو إليسون في مقال بعنوان «العودة إلى دبي» إن هذه الأشياء لن تتغير مُطلقاً كونها تعكس الطابع الأصلي لدبي.

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