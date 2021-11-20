«إكسبريس»: الإمارات أسعد بلد للتقاعد في العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت الإمارات، قائمة أفضل دول العالم للتقاعد، والتي نشرتها أمس «إكسبريس».

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الإمارات حصلت على رصيد إجمالي بلغ 7.76 درجات من أصل 10 درجات، تصدرت بها القائمة منفردة، لتنال لقب «أسعد وجهات التقاعد على مستوى العالم».

وذكرت «إكسبريس» أنه في ظل متوسط درجة حرارة على مدار العام، يبلغ 27 درجة مئوية، ومتوسط فترات سطوع الشمس الطويلة، لم يكن مفاجئاً أن تتصدر الدولة قائمة أسعد وجهات التقاعد عالمياً، موضحاً أن ثمة عوامل ومميزات أخرى، عززت صدارة الإمارات للقائمة، ومنها كُلفة المعيشة المتوسطة في الدولة، ومتوسط الرواتب الذي يتجاوز 2.0000 جنيه إسترليني «9877 درهماً» شهرياً.

وكانت «إكسبريس»، قد ذكرت في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، أن الإمارات تُعد واحدة من أفضل وجهات على مستوى العالم للمستثمرين المُحتَمَلين، ومن أكثرها قدرة على استقطابهم للعيش فيها بشكل دائم، خاصة المتقاعدين منهم. وأفاد التقرير بأن الإمارات تحظى بشعبية كبيرة لدى المتقاعدين البريطانيين.

وجاءت أستراليا في المركز الثاني، برصيد إجمال بلغ 7.51 درجات. وكان من النتائج اللافتة، أن المملكة المتحدة نالت المركز الــ 47 على القائمة.

واستند تصنيف أسعد بلدان العالم للتقاعد، وترتيبها، إلى 6 فئات، للمفاضلة بين 95 دولة مُدرجة بالقائمة، ومن أبرز فئات المقارنة «كُلفة المعيشة»، «متوسطات الرواتب» و«عدد ساعات سطوع الشمس يومياً». كما استرشدت «إكسبريس» أيضاً بالنتائج التي حصلت عليها دول العالم في «تقرير السعادة العالمي 2021»، الصادر في مارس الماضي.

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