انطلاق عروض الجمعة البيضاء على «أمازون الإمارات» منتصف ليل 22 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أمازون الإمارات عن عددٍ من العروض المذهلة التي ينتظرها عملاؤها، ضمن عروض الجمعة البيضاء التي تُعَد أضخم حملة تخفيضات لها لهذا العام، وتستمر لمدة ثمانية أيام ابتداءً من 22 وحتى 29 نوفمبر، مع حسومات كبيرة تصل إلى 70% على الأجهزة الإلكترونية والأزياء ومستلزمات الرياضة والجمال والمطبخ والمنزل وغيرها الكثير. وسيستمتع أعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات بأفضلية التسوق المبكر من مجموعة عروض استثنائية قبل بدء حملة التخفيضات بيومٍ كامل، وذلك اعتباراً من منتصف ليل 21 نوفمبر.

ويمكن للعملاء في الإمارات الاستفادة من هذه الفرصة عبر تجربة برنامج أمازون برايم مجاناً لمدة 30 يوماً، ليكونوا في مقدمة المستفيدين من مجموعة واسعة من المنتجات المميزة، ويستكشفوا مزايا التسوق والترفيه الحصرية المقدمة لهم من خلال التسجيل في البرنامج عبر زيارة الصفحة الإلكترونية www.amazon.ae/prime.

وتشمل عروض الجمعة البيضاء على أمازون الإمارات تخفيضات على مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، مثل سامسونج وسوني وبلاك أند ديكر وتشيكو وجيس وشانيل وغيرها الكثير. ويمكن للعملاء في البحرين وعُمان الاستفادة من عروض الجمعة البيضاء على أمازون الإمارات عبر تجربة التسوق الدولي.

وقال ستيفانو مارتينيلي، رئيس قطاع التجزئة في منطقة الخليج العربي لدى أمازون: لقد أصبحت عروض الجمعة البيضاء على مدى السنوات القليلة الماضية واحدة من أهم فعاليات التسوق التي ينتظرها عملاء أمازون في الإمارات العربية المتحدة بفارغ الصبر، إذ تُمكِّنهم من توفير الملايين من الدراهم والتمتع بآلاف العروض في الوقت ذاته. ولا يختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، فمن خلال العمل مع شركاء البيع لدينا والتعاون مع أشهر الماركات التجارية المحلية والدولية والشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك شركائنا المصارف، سنقوم مرةً أخرى بتوفير أضخم التخفيضات التي تصل إلى 70% لعملاء أمازون، والتي تشمل جميع فئات المنتجات، ما يضمن للجميع الاستمتاع بها ضمن تخفيضات الجمعة البيضاء التي تُعَد من فعاليات التسوق الأطول في الإمارات من حيث المدة الزمنية، إذ تستمر لثمانية أيام من العروض والحسومات المتنوعة، والتي نأمل في أن يستمتع بها العملاء وأعضاء برنامج أمازون برايم، كونها تقدم مجموعة من العروض الجديدة طوال فترة الفعالية.

ويأتي أكثر من نصف ما يُباع على مواقع أمازون حول العالم، بما فيها أمازون الإمارات، من باعة خارجيين معظمهم من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويمكن للعملاء الذين يرغبون في اكتشاف ودعم الشركات المحلية خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، زيارة واجهة متجر أمازون الإمارات للمنتجات المحلية، وهي مجموعة منسقة تربط ما بين الباعة والمتسوقين المستقلين، والتي ستعرض تخفيضات الجمعة البيضاء على قائمة متنامية من الشركات الصغيرة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

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