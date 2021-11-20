فندق فورم يحتفل باليوم الوطني بعرض خاص لمواطني الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل فندق فورم باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بعرض مذهل خاص لمواطني الإمارات.

بينما عطلة اليوم الوطني ستكون لمدة 5 أيام لسكان دبي، يقدم فندق فورم إقامة مقابل بسعر 350 درهماً لليلة واحدة شامل رسوم الضرائب لمواطني الدولة، مع فطور (شامل رسوم الضريبة)، من 1 إلى 5 ديسمبر 2021.

صمم فندق فورم بطريقة مميزة، ويجلب روحاً وأسلوباً خاصاً للتصميم والحيوية إلى قرية الثقافة، كما أنه يضيف انطباعاً مميزاً إلى مشهد الضيافة في المدينة، مع عالم من التجارب اللامحدودة مقترن بتناول الطعام والترفيه في موقع لا مثيل له، حيث يتمتع بموقع جذاب على بعد ٩ كيلومترات بين وسط دبي وبرج خليفة ومنطقة دبي للتصميم. يعد فندق فورم دبي ملاذاً مثالياً للعائلات.

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