«الإمارات أولاً» يضع منتجات المزارع المحلية في الصدارة

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت فعاليات مهرجان لولو «الإمارات أولاً» بالتزامن مع فعاليات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، وتحتفي متاجر لولو بالمبادرة الخضراء لدولة الإمارات لقطاع الأعمال الزراعية عبر العروض الترويجية في مهرجان «الإمارات أولاً»، والذي يسلط الضوء على المنتجات الزراعية المحلية.

وافتتح المهرجان في لولو هايبر ماركت في سيليكون سنترال مول المهندس جمال سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة سلال، بحضور المهندس سيف محمد الشرع، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغيير المناخي والبيئة، وبتشريف سليم ام. أيه. رئيس مجموعة لولو العالمية. ويهدف مهرجان «الإمارات أولاً» لخلق وعي حول تشكيلات كبيرة من المنتجات المحلية، والتي تشمل الفواكه الطازجة والخضروات (الفلفل، الخيار، الفطر، القرنبيط والطماطم)، اللحوم الطازجة (الدجاج، لحوم البقر، لحم الضأن، لحوم الجمال) التمور (الطازجة، المسكرة وغيرها) كما تشمل منتجات الألبان مثل الحليب، العصائر والزبادي.

وتقوم مجموعة لولو بتسويق المنتجات الطازجة المحلية عبر جميع فروعها في دولة الإمارات، عبر مساحات مخصصة داخل المتاجر بعنوان «بكل فخر من الإمارات». وقد سبق أن أعلن يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب، عن الالتزام المستمر بدعم بمشروع سلال الإماراتي الرائد، والذي يهدف لدعم إنتاج المزارع في دولة الإمارات، وبذلك تضمن للمزارعين المحليين دخلاً مستداماً، وبالتالي يحصل المستهلكون في الدولة على منتجات إماراتية طازجة من المزارع إلى أرفف المتاجر مباشرة.

وقال سليم أم. أيه، رئيس مجموعة لولو: «تأتي عروضنا الترويجية لمهرجان «الإمارات أولاً» قبل اليوم الوطني الخمسين للدولة، وهو بمثابة علامة على التقدم ونموذج للتنمية المستدامة الحديثة التي انتهجها قادة دولة الإمارات. وعبر مجموعة لولو الرائدة في البيع بالتجزئة، ستتمكن هذه المبادرة من خلق منصات تسويق للمنتجات الزراعية الإماراتية. وتحقق هذه المساعي واحد من الأهداف الرئيسية في الدولة لدعم الاكتفاء الذاتي في البلاد والقطاع الزراعي».

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