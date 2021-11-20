«جلوبال فارمز» تنتج 800 طن سنوياً من الفاكهة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة جلوبال فارمز الإماراتية – المتخصصة في القطاع الزراعي ومقرها أبوظبي – عن نجاح زراعة منتجات متنوعة للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، وتسويقها في مختلف منافذ البيع في الدولة، حيث تتضمن الفراولة والتوت بكل أنواعه بجودة عالية وحجم وطعم مميزين.

وسجلت الشركة بداية أول إنتاج للتوت الأحمر والفراولة في بداية العام 2021، ويبلغ حجم الإنتاج الكلي من الفواكه الزراعية 800 طن سنوياً. وتأسست شركة جلوبال فارمز في عام 2020 في إمارة أبوظبي، وتختص في مجالات الزراعة المتطورة وإدارة وتشغيل المزارع والمشاتل الزراعية والخدمات، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبتقنية عالية بهدف تقديم أجود أنواع الفواكه الطازجة والمزروعة محلياً لخدمة أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

تختص الشركة بزراعة الفراولة والتوت الأحمر والتوت الأزرق، حيث تم إنشاء أول مزرعة تجارية لها في مدينة العين على مساحة 25 هكتاراً. وتعد تجربة زراعة هذه الأصناف حديثة وفريدة من نوعها في الدولة ومنطقة الخليج وفق أحدث أنظمة تكنولوجيا الزراعة الذكية وباستخدام حلول صديقة للبيئة ومن دون الاستعانة بالمواد والمبيدات الكيماوية.

وتضم المزرعة فريق عمل متخصص من ذوي الخبرات الواسعة في تشغيل وإدارة المشاريع الزراعية، وتنتج المزرعة الأصناف الزراعية التالية: الفراولة، التوت الأحمر، التوت الأزرق، التوت الأسود بالإضافة إلى أصناف وأنواع أخرى من الفواكه.

وتضم المزرعة نخبة من أصحاب الخبرات الواسعة ذوي المواهب والإمكانيات متعددة التخصصات التراكمية في مجال الأعمال، والاستثمارات.

وقد سجلت الشركة بداية أول إنتاج للتوت الأحمر والفراولة في بداية العام 2021، ويبلغ حجم الإنتاج الكلي من الفواكه الزراعية 800 طن سنوياً.

وتسعى شركة جلوبال فارمز الإماراتية لأن تصبح مركزاً إقليمياً في زراعة أنواع متعددة من الفواكه ليتم تصديرها، والاستفادة من الإمكانات التي تحظى بها الدولة من البنى التحتية المتطورة، والخطوط اللوجيستية، والعلاقات التجارية المتميزة مع دول العالم.

كما تمتلك الشركة محطة تجارب يتم بها اختبار حوالي 15 نوعاً إضافياً من الفاكهة ليتم التوسع في زراعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتم تسويق منتجات المزرعة من خلال العلامة التجارية دريسكول «Driscoll’s»، الشركة الرائدة عالمياً في تجارة أجود أنواع الفراولة والتوت الأحمر على مستوى العالم، وتم توريد محصول ومنتجات شركة جلوبال فارمز من التوت الأحمر وطرحها بشكل رئيسي في سلاسل كارفور وسبينس، بالإضافة إلى اللولو وسبار، وعدد من محلات التجزئة إضافةً إلى تصديرها لأسواق المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

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