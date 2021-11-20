شراكة بين «بريد الإمارات» و«اينوك» لتعزيز خدمات توصيل الميل الأخير

المصدر: دبي- البيان

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كشف «بريد الإمارات»، المشغّل البريدي الرسمي في دولة الإمارات والمزوّد الرائد لخدمات التوصيل السريع، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة اينوك لتعزيز تجربة المتعاملين فيما يتعلق بخدمة توصيل الميل الأخير، تماشياً مع جهوده السبّاقة لدعم مسيرة النمو ضمن قطاع الخدمات اللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية في الإمارات. وبموجب بنود الشراكة الجديدة، باتت «زووم» (ZOOM)، سلسلة متاجر التجزئة الرائدة والمملوكة لمجموعة اينوك، موقعاً مناسباً لإتمام عمليات الاستلام والتسليم للمتعاملين الذين يقومون باستلام أو إرسال شحنات البريد السريع عبر «بريد الإمارات».

ويمكن لشركاء الأعمال ومتعاملي «بريد الإمارات» الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الجديدة، والتي تمهد الطريق أمام توفير خيارات مرنة لاستلام وإرسال الطرود البريدية عن طريق متجر «زووم» الأقرب إليهم. ويمثل خيار موقع التسليم الإضافي وسيلة سلسة وآمنة للشركات التي تستخدم خدمات «بريد الإمارات» للوفاء بالتزاماتها على صعيد توصيل الميل الأخير.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «إن تحقيق أعلى مستويات السهولة والراحة لعملائنا يندرج في جوهر أولوياتنا الاستراتيجية في اينوك، ويأتي في صلب تطلعاتنا الطموحة مع»بريد الإمارات«الذي تجمعنا به رؤية مشتركة تستهدف تقديم أفضل الخيارات والخدمات الضامنة للكفاءة والتميّز، ما يدعم التزامنا المطلق بتعزيز تجربة المتعاملين».

من جهته، قال بيتر سومرز، المدير التنفيذي لـ «بريد الإمارات»: «نحرص باستمرار على تطوير الحلول المتمحورة حول توفير خيارات السهولة والراحة لقاعدتنا الواسعة من المتعاملين. وفي ظل النمو المطّرد لمنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الدولة، شهد»بريد الإمارات«طلباً متزايداً على خدمات توصيل الميل الأخير في الآونة الأخيرة. وجاء قرارنا بتحديد»مركز الخدمة لبريد الإمارات«الجديد بمثابة دفعة قوية باتجاه تعزيز تجربة المتعاملين، ودعم الطلب المتزايد على حلول الميل الأخير في جميع أنحاء الإمارات. ونتطلع من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع نخبة من الجهات الوطنية، وفي مقدمتها»اينوك«، إلى تعزيز شبكة خدمات»بريد الإمارات«وإضافة المزيد من المواقع الملائمة إلى خيارات تسليم الميل الأخير، تحقيقاً لرضا وسعادة متعاملينا».

يذكر أن سلسلة متاجر «زووم» أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تضع في متناولهم مجموعة من المنتجات أثناء تنقلهم على الطرقات. ويمكن للمتعاملين الآن اختيار أيّ من مواقع «زووم» لتكون بمثابة نقطة الاستلام المفضلة لديهم لإدارة شحناتهم عبر الموقع الإلكتروني لـ «بريد الإمارات» أو تطبيق الهاتف المحمول أو مركز الاتصال، أو عبر «خدمة الرسائل القصيرة» (SMS) أو «واتس اب» (WhatsApp)، أو عند التسوق عبر شبكة الإنترنت مع منصات التجارة الإلكترونية التي ترتبط بشراكة مع «بريد الإمارات» لتوفير خدمات تسليم الميل الأخير.

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