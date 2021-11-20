«أراضي دبي» تتعاون مع «الإمارات للمستشارين والمدربين» لتطوير مهارات الكوادر الوطنية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين بهدف وضع الإطار العام للتعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري وتطوير مهارات الكوادر الوطنية من مدربين ومستشارين إداريين وتأهيلهم ورفع قدرتهم التنافسية داخل الدولة وخارجها.

تأتي الاتفاقية انسجاماً مع وثيقة مبادئ الخمسين وانطلاقاً من حرص «أراضي دبي»على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو وجهودها المتواصلة لتعزيز القدرات المهنية والإدارية العالية لكوادرها البشرية.

وقع الاتفاقية الدكتور علي بن سباع المري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين ومحمد البدواوي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسّسي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأكد محمد البدواوي حرص دائرة الأراضي والأملاك على توفير كلّ ما من شأنه أن يسهم في تكوين عنصر وكادر بشري يمتاز بالمهنية العالية والجاهزية الدائمة لتقديم الخدمات بحرفية عالية وسط بيئة عمل مميّزة وداعمة.. منوهاً أن الاتفاقية تؤسس لشراكة فاعلة عبر الاستفادة من الخبرة الطويلة لجمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين.

وبحسب بنود الاتفاقية؛ فقد اتفقت أراضي دبي وجمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين على التعاون في العديد من المجالات، منها: التعاون في مجال اعتماد المستشارين الإداريين من قبل الجمعية، ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الاعتماد، وفق النظام الخاص باعتماد المدربين في تقديم خدمات استشارية في المجال الاجتماعي والنفسي، والمجال الأسري، والمجال التطويري الوظيفي وتطوير الذات، والمجال الاقتصادي والمالي. تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمدربين والمستشارين المعتمدين من قبل الجمعية. التعاون في مجال تطوير المادة العلمية، والحقائب التدريبية الخاصة بالاستشارات والتدريب الإداري.

تطوير البحوث والدراسات، ونشر وتوثيق أفضل التجارب والممارسات والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية، من خلال تطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجال الاستشارات الإدارية والتدريب والإبداع والابتكار، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ودعم المحاضرات وورش العمل المعنية بالاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، من خلال تبادل المتحدثين من الباحثين والخبراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز