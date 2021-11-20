الإمارات الأولى تطلق جوائز لتكريم الأبطال المجهولين

المصدر: دبي- البيان

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كرمت مجموعة الإمارات الأولى، وهي مؤسسة أعمال واستشارات استثمارية مقرها دبي، أمس خمسة من مسؤولي العلاقات العامة لمساهمتهم البارزة في حفل توزيع جوائز موظفي العلاقات العامة الذي أقيم في فندق كراون بلازا ديرة، دبي.

فهو أول برنامج جوائز من هذا القبيل لموظفي العلاقات العامة في هذا الجزء من العالم، والذي أطلقته مجموعة الإمارات الأولى-والذي يقدم خدمات تأسيس الأعمال وإنهاء وتخليص المستندات للمستثمرين الجدد الذين يؤسسون أعمالاً تجارية في الإمارات العربية المتحدة.

موظفو العلاقات العامة هم أولئك الموظفين المهنيين الذين يتعاملون مع الأوراق الرسمية المتعلقة بتصريح عمل الموظفين وتأشيرة العمل وبطاقة الهوية الإماراتية وغيرها من خدمات تخليص المستندات المهنية. فهم يعملون في شركات خاصة أو إدارات حكومية، ويقومون بتجهيز جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بالتراخيص الحكومية، والموافقات، وما إلى ذلك. تتطلب الشركات في الإمارات العربية المتحدة خدمات مسؤول الاتصال الحكومي، والمعروف أيضًا باسم مسؤول العلاقات العامة.

تشمل المتطلبات الأكثر شيوعًا لخدمات موظفي العلاقات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأشيرة الإقامة والموظفين وبطاقات العمل والهجرة ونظام حصص العمل وتأشيرات المستثمرين وتأشيرات الزيارة العائلية وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وبطاقات الهوية الإماراتية وتشكيل الشركات والفروع وتجديد الرخص السنوية، وتغيير الرخص التجارية، ونقلها، والموافقات التنظيمية وخطابات عدم الممانعة، وتوثيق المستندات القانونية، وما إلى ذلك.

تتطلب هذه الأنشطة مهارات ومعارف محددة ويجب على كل موظف العلاقات العامة ترقية وتحسين معرفته بشأن الإجراءات الحكومية الجديدة لتجهيز هذه الوثائق. يعمل حالياً الآلاف من موظفي العلاقات العامة في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

حصل عثمان عبد الله على جائزة إنجاز العُمر في مجال العلاقات العامة عن خدماته المتميزة التي امتدت لأكثر من 50 عامًا. عثمان عبد الله، الذي كان يعمل في هذا القطاع منذ تشكيل اتحاد الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1971، تلقى 10000 درهم إماراتي من بي آي إبراهيم حاجي، رئيس مجموعة بيس التعليمية.

فاز سيجو ثانكاشان بجائزة المبادرة الإنسانية في مجال العلاقات العامة مع جائزة مالية قدرها 5000 درهم إماراتي من عاطف رحمن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أو أر أو للتطوير العقاري. وحصل عبد الغفور ثايل على جائزة خدمة أكبر عدد من الموظفين في مجال العلاقات العامة مع جائزة نقدية قدرها 5000 درهم إماراتي. حيث تسلم جائزته من سليم إتمال، رئيس جمعية موظفي العلاقات العامة المتحدة.

وفاز محمد أشرف بجائزة اعتماد أصحاب العمل في مجال العلاقات العامة وجائزة نقدية قدرها 3000 درهم إماراتي حيث تسلمها من ثميم أبوبكر، الرئيس التنفيذي لشركة إي سي اتش، بينما فاز قاسم حمزة بجائزة العمل في منظمات متعددة في مجال العلاقات العامة وجائزة نقدية قدرها 3000 درهم إماراتي حيث تسلم جائزته من أوريج كومار سريدهاران، مدير آسيانيت الشرق الأوسط.

«وقال جماد عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الأولى، يعتمد نجاح الأعمال إلى حد ما على المهارات والمعرفة والخبرة التي يتمتع بها موظفو العلاقات العامة الذين يعملون ليل نهار لخدمة أي مؤسسة، ومع ذلك، لا يتم تكريمهم عادةً على عملهم الجاد وتفانيهم».

«يتم التعامل مع الأوراق الخاصة بالموظفين الجدد في دولة الإمارات من قبل موظفي العلاقات العامة- الذين يظلون رمزًا لآمال الكثير من الأشخاص. ومع ذلك، فإنها لا تزال وظيفة غير مرغوب فيها. هذا هو السبب في أننا قررنا تكريم أفضل 5 موظفين علاقات عامة في الإمارات العربية المتحدة بناء على توصية لجنة تحكيم منتقاة ومستقلة.

»ويسعدني أن أعلن أن جوائز موظفي العلاقات العامة ستصبح برنامج جوائز سنوي منتظم بسبب الاستجابة الهائلة التي تلقيناها على بوابتنا www.efirst.ae ونخطط للتوسع خارج أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات القادمة.

تُعد جائزة موظفي العلاقات العامة طريقة رائعة للإعراب عن تقدير موظف العلاقات العامة والإشادة بخدماته في هذا المجال. أصبح تكوين الشركات والتغيير في وضع العمل للموظفين أو العائلات أمرًا مهمًا للغاية على مستوى العالم. حيث تتطلب أية شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعيين موظف العلاقات العامة وخدماته باعتباره مسؤول الاتصال الحكومي، والمعروف باسم موظف العلاقات العامة. من المهم الاحتفال بهم لأن ولاءهم يلعب دورًا مهمًا جدًا للشركة والموظفين.

عندما تحتفل الشركة بإنجازات الموظفين من خلال منحهم جوائز موظفي العلاقات العامة، فإنهم بذلك يعترفون بالجهود المستمرة لعدد قليل من الركائز الأساسية للشركة. من خلال القيام بذلك، يحفز المرء الموظفين الآخرين للحصول على جوائز موظفي العلاقات العامة ومن ثم تقديم أفضل أعمالهم وتحسين مشاركة الموظفين.

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