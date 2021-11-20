نيجيري يفور بشقة قيمتها 1,1 مليون درهم من «حول الإمارات»

المصدر: دبي ـ البيان

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قامت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، العلامة التجارية المحلّية في مجال الأثاث الداخلي والخارجي على صعيد المنطقة، في يوم 18 نوفمبر في الحبتور سيتي بدبي بتسليم المفتاح لشقة تبلغ قيمتها 1.1 مليون درهم إلى النيجيري آرماند نجيكوبانيانكا الفائز بالجائزة الكبرى لحملتها «اربح منزل أحلامك».

وتتميز «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» بإطلاق حملات التسويق الكبرى؛ حيث فاجأت عملاءها مرة أخرى بجعل المستحيل ممكناً، حيث حصل الفائز المحظوظ على مفتاح لشقة قيمتها 1,1 مليون درهم في الحبتور سيتي، في وسط دبي، وهي مفروشة بالكامل من قبل «حول الإمارات للمفروشات المنزلية». وتتوافر بالشقة جميع وسائل الراحة الفاخرة مثل صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وملعب التنس، مع ميزة الحصول على خصومات حصرية في المطاعم، وقربها من قناة دبي.

قال الفائز بالشقة، النيجيري آرماند نجيكوبانيانكا: «إنني سعيد بالحصول على هذه الجائزة الرائعة؛ لقد غيرت هذه اللحظة حياتي بالنسبة لي ولعائلتي. فدولة الإمارات هي أرض يكون فيها كل ما تحلم به ممكناً، وامتلاك منزل في دبي هي لحظة تحول الحلم إلى حقيقة. إن عائلتي بأكملها سعيدة لأن هذا شيء لم يكن متوقعاً تماماً، ونحن نشعر بالتقدير والامتنان. وأود أن أعبر عن خالص شكري لـ»حول الإمارات للمفروشات المنزلية«لمنحهم مثل هذه الفرصة الرائعة. ولطالما فاجأتنا «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» بأفضل منتجاتها وعروضها، واليوم، وبدون أدنى شك، يمكنني القول إنها العلامة التجارية التي تمثل الناس».

تقدم «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» - بوصفها علامة تجارية محلية في الأثاث- صفقات رائعة على المفروشات المنزلية لعملائها بانتظام. واستمرت هذه الحملة ثلاثة أشهر بدايةً من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2021. وقد دخل في السحب جميع العملاء الذين تسوقوا مقابل 3000 درهم فما أعلى عبر الإنترنت ومتاجر العلامة في الإمارات، وأخيراً تم الإعلان عن الفائز في 18 نوفمبر 2021 بحضور عدد من المسؤولين والمشاهير والشخصيات الإعلامية.

وتقدم «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» مع الأخذ في الاعتبار تفضيلات عملائها المتنوعة أثاثاً وإكسسوارات وتصميمات منزلية انتقائية ومتعددة الاستخدامات من جميع أنحاء العالم، وتناسب كل الأذواق والاحتياجات والميزانية، ولسهولة وراحة العملاء افتتحت منافذ لها في جميع أنحاء الإمارات.

وفي تعليقه، قال محمد كتاولا، نائب المدير العام والمدير المالي في «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»: «إن متاجر حول الإمارات تفتخر بالإعلان عن الفائز في حملتنا الأخيرة. ولطالما سعينا جاهدين لإظهار تقديرنا لعملائنا من خلال تزويدهم بخصومات وعروض رائعة، ولكن في هذه المرة أردنا أن نفعل شيئاً رائعاً لإلهامهم بأن يحلموا بشكل أكبر، ومن ثم كان شعار هذه الحملة هو إقناع عملائنا بأن كل شيء ممكن في حول الإمارات، وأن أحلامهم لا حدود لها».

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