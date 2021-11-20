«بوينغ»: مستقبل مشرق للطيران في الإمارات

المصدر: دبي - وام

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أكد كولجيت غاتا-أورا، رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أهمية معرض دبي للطيران 2021 والذي جمع بين جنباته العاملين بمجال صناعة الطيران ليقدموا كل ماهو جديد في هذا القطاع الدولي الحيوي، واصفاً مستقبل الطيران في الإمارات بأنه مشرق للغاية.

وأشاد كولجيت غاتا-أورا في حوار لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات ودبي في التعامل مع جائحة كورونا والتي كان لها دورها الكبير في تنظيم معرض بهذا النجاح يشعر فيه جميع المشاركون بالأمان ويمنح العاملين في مجال صناعة الطيران الثقة بعودة حركة السفر الجوي مجدداً.

وأعرب عن سعادته بوجوده في هذا الحدث البارز وقال إن أحد أهم المحاور التي يغطيها المعرض يتمثل في عرض تكنولوجيا جديدة واطلاع المشاركين عليها وتعريفهم بها. وأضاف: كان الجميع سعداء برؤية بوينغ 777 إكس والتي تعد قفزة نوعية في مجال الابتكار.

وأضاف: لقد قمنا بتحويل طائراتنا الحالية من طراز 777 والتي تتواجد ضمن أساطيل عدد من شركات الطيران في المنطقة إلى طائرات أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود أيضاً إلى جانب قدرتها على الطيران لمسافات طويلة مع حرق وقود أقل، منوهاً إلى تسيير أول رحلة دولية لطائرة بوينغ 777 إكس من حقل بوينغ في سياتل إلى دبي واصفاً هذه الرحلة بأنها طريقة لتقديم طائرة 777 إكس للعالم.

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