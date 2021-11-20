التضخم في الدولة يرتفع 1.19 % في سبتمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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ارتفعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 1.19% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2020، ليواصل بذلك صعوده للشهر الثاني على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ 31 شهراً، فيما زاد على أساس شهري بنسبة 0.12% مقارنة بشهر أغسطس المنصرم.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 107.21 نقاط في سبتمبر الماضي مقابل نحو 105.5 نقاط في سبتمبر 2020، ومقابل 107.08 نقاط في أغسطس 2021.

وأوضح المركز أن ارتفاع التضخم السنوي جاء على أثر صعود 8 مجموعات إنفاق تصدرها الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، والتبغ (تشكل 0.3%) 0.34% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنسبة 2.17% وخدمات الصحة (تشكل 1.4%) 0.28% وخدمات النقل (تشكل 14.6% 12.69%، والترويج والثقافة (تشكل 3.2%) 15.45% والتعليم (تشكل 7.7%) 1.11%، والمطاعم والفنادق 0.96%.

بينما انخفض على أساس سنوي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1%) بنسبة 3.72%، والملابس والأحذية (تشكل 3.2%) 1.72% والاتصالات (تشكل 5.4%) بنسبة 0.15% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.71%.

وجاء ارتفاع التضخم على أساس شهري بسبب صعود 5 مجموعات رئيسية تصدرها الأغذية والمشروبات بنسبة 1.69% والملابس والأحذية بنسبة 0.83% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.21%، والمطاعم والفنادق 0.45% والسلع والخدمات المتنوعة 0.32%.

فيما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز علي أساس شهري بنسبة 0.12% وخدمات النقل 0.39% والترويج والثقافة 3.31% والتعليم 0.05%. واستقرت مجموعات التبغ وخدمات الصحة والاتصالات.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.21% في أبوظبي و0.11% في الشارقة و0.15% في عجمان و0.14% في أم القيوين و0.15% في رأس الخيمة و0.24% في الفجيرة، بينما انخفض في دبي 0.04%.

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