اتجاه لاختيار دبي مقراً لأكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم

المصدر: دبي - البيان

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تتزايد التكهنات بأن تكون دبي هي المقر العالمي الرئيسي لمنصة «باينينس»، أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية على مستوى العالم، وذلك بعد أن اشترى مؤسسها ورئيسها التنفيذي، المبرمج الصيني الشهير «تشانغبينغ زاو»، والمعروف اختصاراً باسم «سي زد»، أول مسكن له في دبي الشهر الماضي، فضلاً عن إطرائه على بيئة دبي الداعمة للعملات الرقمية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، فإن إقدام «سي زد» على شراء بيت في دبي قد يُعد بمثابة دليل يشير إلى أن دبي هي المقر العالمي لشركة «باينينس هولدينغ ليمتد»، والتي تُدير منصة «باينينس».

ومن الجدير بالذكر أن «سي زد» كان قد أسس الشركة في عام 2017 بالصين، إلا أنه لم يختر لها مقراً عالمياً حتى الآن، وإنما يؤسس مقار لمنصة «باينينس» في الأماكن التي تزاول فيها أنشطتها وعملياتها، بما في ذلك مقر بسنغافورة، حيث يقيم منذ عامين.

وأوضحت «بلومبرغ» أن هذه التكهنات اكتسبت زخماً كبيراً أمس، عندما تحدث «سي زد» عن دبي في سياق مقابلة إعلامية أجراها ضمن فعاليات «المنتدى الاقتصادي الجديد»، الذي تنظمه «بلومبرغ» حالياً في سنغافورة.

وقال «سي زد» عن دبي: «إنها صديقة قوية للعملات الرقمية. الحكومة هناك شديدة التقدم، وهو ما يوفر بيئة تجارية جيدة للغاية». وأضاف: «أردت أن أبرهن على التزامنا حيال المكان. لذا، اشتريت شقة هناك». ورفض «سي زد» أن يُفصح عن سعر شقته في دبي.

وأفاد «سي زد» في مقابلة أخرى على هامش المنتدى بأن «باينينس» اتخذت قراراً بشأن مقرها العالمي، وسوف تُعلن عنه بعد الاتصال بالجهات التنظيمية المعنية.

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