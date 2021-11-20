La Marquise تحتفل باليوم الوطني بمجموعة جديدة من المجوهرات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت La Marquise للمجوهرات، العلامة الحائزة العديد من الجوائز المرموقة، عن إطلاق تشكيلة حصرية ومحدودة الإصدار من المجوهرات احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، وتضم التشكيلة أجمل القلائد الذهبية والأساور الأنيقة مع نسخة حصرية من سوار ودبوس زينة ساندز أوف تايم (وتعني رمال الزمن) مصنوعة من مزيج التيتانيوم.

وتم ابتكار القلائد والأساور الذهبية يدوياً بعناية فائقة، أمّا ترصيعات الملاكيت الأخضر والعقيق الأسود والمرجان الأحمر فتعكس أقصى درجات المهارة في القص والصقل اليدوي، لتتماهى مع أناقة الألماس المصاغ وفق القطع المتطاولة، وتقدّم تحفاً فنيةً تشرق بالألوان الجريئة لعلم الإمارات، بينما تظهر في الجهة المقابلة رموز تعبّر عن الإنجازات المستمرة للدولة، والتي تم تمثيلها بشعار إكسبو 2020 دبي بالذهب الأصفر والوردي.

إصدار محدود

وبدوره، يستوحي الإصدار المحدود من سوار ودبوس زينة ساندرز أوف تايم تميزه من الكثبان الرملية المميزة لصحاري الإمارات، حيث يظهر في المركز شكل العلم الإماراتي وهو يرفرف بحرية وسلاسة باستعمال طلاء يدوي من مادة الخزف الفاخرة. وتحتفل هذه القطعة الفريدة بمسيرة الدولة الإماراتية الحافلة بالإنجازات المتواصلة، كما تتغنّى برؤيتها الثاقبة وتصميمها ومرونتها لبلوغ مستقبل أفضل.

وبهذه الذكرى الغالية، تدعو العلامة عشاقها للتألّق بمجوهرات خلابة من خلال إصدارها المخصص لليوم الوطني. وتدليل أنفسهم وأحبتهم بهدايا مميزة تعبّر عن الجوهر الحقيقي لدولة الإمارات.

وتتوفر التشكيلة الآن بكمية محدودة لدى مجموعة مختارة من متاجر La Marquise.

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