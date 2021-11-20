10 ورش عمل في «الشارقة لريادة الأعمال» لدعم جيل المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «ملتقى النجوم» 22 و23 الجاري، 10 ورش عمل تدريبية تقدم الدروس والعبر لرواد الأعمال وتؤسس لنهج جديد في ريادة أعمال المستقبل.

وينظم المهرجان هذه الورش بالتعاون مع شركة «مايند فالي» العالمية، المؤسسة التعليمية العالمية التي تضم الملايين من الطلاب حول العالم لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة على الوصول إلى أهدافهم وتحقيق طموحاتهم بالتعلم المستمر.

ويقدم الورش ستة متحدثين من «مايند فالي» العالمية يتطلعون للتفاعل مع صناع التغيير المشاركين في المهرجان وتعزيز روح الابتكار والتنافسية فيما بينهم من خلال فتح آفاق جديدة أمامهم في عالم ريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية «شراع» في توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في المنطقة.

جيل مبتكر

وأكدت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» أن التحديات التي سببتها جائحة كورونا لاقتصادات الدول حول العالم أدت إلى تسريع الحاجة لبناء جيل مبتكر من رواد الأعمال قادر على إحداث التأثير الإيجابي مع خلال الأفكار والأعمال المؤثرة التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع.

وأضافت المدفع: «من خلال شراكتنا مع شركة مايند فالي سيقود المهرجان المؤسسين الشباب والطموحين إلى عالم جديد في ريادة الأعمال، من خلال تمكين رواد أعمال المستقبل في الشارقة والمنطقة من امتلاك رؤية إبداعية ومرنة لصناعة التغيير».

منظومة

ومن جهته، ثمّن فيشن لاقياني رائد أعمال ومؤلف والرئيس التنفيذي لشركة «مايند فالي» الدور الأساسي الذي يؤديه مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دعم منظومة ريادة الأعمال في المنطقة.

وأضاف: «نحن بحاجة للبدء بتحويل عقلية رواد الأعمال من التركيز على الأعمال التجارية فقط إلى إنجاز تجربة حياة هادفة تحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع».

ويقدم فيشن لاقياني خلال فعاليات المهرجان ورشتين بعنوان «تغيير شكل الهوية» و«تعزيز المستوى» في حين يقدم رونان أوليفيرا خبير الجسد في شركة «مايندفالي»، استراتيجية ناجحة لدمج العقل والجسد والروح من خلال ثلاث ورش هي «مقدمة عن ريادة الأعمال الشاملة» و«روتين المحارب السلمي» و«بيولوجيا الأداء العالي».

مصداقية

كما تقدم ريجان هيلير، رائدة أعمال وناشطة في الأعمال الخيرية، ورشة بعنوان «إعادة برمجة العقل الباطن»، بينما يقدم مدرب الثقة جيمي نارين ورشة بعنوان «تواصل مع الكاريزما والثقة والمصداقية»، بينما ستقدم المتحدثة باسم لو زان بون، مدربة ومتحدثة دولية، لتقديم رؤى حول «كسر الخوف» وستقدم إيني سيلفو رئيس مجتمع التواصل في «مايندفالي»، ورشة تحمل عنوان «أهمية قوة المجتمع لبناء رأس المال».

تواصل

يشار إلى أن المهرجان يفتح للمرة الأولى منذ انطلاقته، أبوابه لجميع الزوار والضيوف المهتمين مجاناً، ليوفر لهم فرصة التواصل والاستفادة من الخبرات والرؤى والمعارف في هذا القطاع، والوصول إلى برامجه الشاملة بما يمكنهم من تحقيق كامل تطلعاتهم في عالم ريادة الأعمال.

وينظم المهرجان بالشراكة مع كل من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومجموعة ألف، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

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