«هواوي» تعزز مجموعة منتجات مكتبها الذكي بأجهزة مبتكرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «هواوي»، عن إطلاق منتجاتها الجديدة للمكتب الذكي ذي الأجهزة الفائقة في الإمارات، وتشمل الأجهزة الحواسيب المحمولة الذكية بدقة 2.5K ذات الأداء العالي HUAWEI MateBook 14s وHUAWEI MateBook 13s، والشاشة الجديدة فائقة الانحناء ذات معدل التحديث العالي HUAWEI MateView GT 27.

كما ضمت المنتجات الجديدة طابعة HUAWEI PixLab X1 المكتبية التي تمتاز بقدرات الأجهزة الفائقة، وتندرج جميع تلك المنتجات الجديدة تحت مظلة الأجهزة الفائقة لدى هواوي، مما يوفر تكاملاً سلساً في مجموعة المكتب الذكي.

وواصلت هواوي على مدى العامين الماضيين التزامها بإيجاد القيمة للمستهلكين من خلال الابتكار، وتسعى اليوم جاهدة لتقديم التجربة الذكية في مختلف سيناريوهات الاستخدام مدفوعة باستراتيجية الحياة السلسة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي «1+8+N».

والتي تظهر بوضوح في تجربة الجهاز الفائق التي تمكّن أنواعاً مختلفة من المنتجات من توفير قدراتها ومعلوماتها بسلاسة، لتمنح المستهلكين تجربة ذكية في خمسة سيناريوهات استخدام رئيسية هي: المكتب الذكي، واللياقة البدنية والصحة، والمنزل الذكي، والسفر السلس، والترفيه.

سلاسة وذكاء

وقال كيث لي، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين لدى هواوي في دولة الإمارات: "يعتبر مكتب هواوي الذكي ذو الأجهزة الفائقة الحل المتميز الذي نقدمه للعالم الجديد. ويوفر نهجنا للشركات والمحترفين القدرة على الاستفادة من تجربة المكتب الذكي في العديد من سيناريوهات العمل. ويوفر للمستخدمين وخاصةً أولئك الموجودين في ساحات العمل القدرة على استخدام الأجهزة المتعددة بسلاسة وذكاء في مختلف السيناريوهات.

وصممت هواوي لسيناريو المكتب الذكي النموذجي العديد من الأجهزة لتعمل كجهاز واحد فائق، وليتم التبديل بين الاتصال السلكي واللاسلكي، وبين وضع العمل ووضع الاستخدام الشخصي بسهولة.

ويقدم حاسوبا HUAWEI MateBook 14s وHUAWEI MateBook 13s اللذان تم إطلاقهما حديثاً القدرات المطورة للأجهزة الفائقة مع مزايا اتصال الأجهزة المبتكرة والمناسبة لكافة السيناريوهات.

ويستطيع المستخدمون عرض محتويات شاشة جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكياً على شاشة حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول للاستمتاع بالخصائص الجديدة لميزة العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بين الحاسوب المحمول والجهاز اللوحي.

والتي تتوفر بثلاثة أوضاع هي: المرآة والتوسيع والتعاون. ويمكن للمستخدمين في وضع المرآة عرض شاشة حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح لهم بالعمل مباشرةً على الملفات والتعليق على المستندات أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم الجهاز اللوحي.

وهناك أيضاً وضع التوسيع الذي يحوّل الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى. وأخيراً، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل بين أنظمة Windows وAndroid، مما يسمح للمستخدمين بنقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بالسحب والإفلات بكل بساطة!

وبفضل تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزة العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بين الحاسوب المحمول والجهاز اللوحي على سد الفجوة بين أنظمة تشغيل Windows وAndroid، مما يمكّن التعاون السلس بين الأجهزة المختلفة وفي كافة السيناريوهات ومشاركة الملفات والتحكم بالشاشات المتعددة.

ويستطيع المستخدمون أيضاً وصل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر للمستخدمين مساحة مشاهدة غامرة، وعرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكياً على حاسوب HUAWEI MateBook 14s المحمول. وتضم مزايا الحصول على هذه الأجهزة الثلاثة التبديل السهل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.

أداء عالٍ

ويعتبر جهازا HUAWEI MateBook 13s وs14، الحاسوبان المحمولان الذكيان بالأداء العالي ودقة 2.5K، إضافة جديدة لسلسلة HUAWEI MateBook المصممة لتعزيز الإنتاجية الذكية وهما غنيّان بمزايا سلسلة MateBook HUAWEI التي تجمع بين التصميم الرائع والأداء القوي ومزايا الجهاز الفائق والتجربة الذكية.

كما يفتح الحاسوبَان آفاقاً جديدة بفضل شاشة العرض الكاملة التي تعمل باللمس بدقة 2.5K ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بالإضافة إلى معالج Intel® Core™ i7 من الجيل الحادي عشر وإمكانات الجهاز الفائق مثل تعاون الأجهزة في كافة السيناريوهات التي تمزج الإبداع بالحياة اليومية، مما يوفر تجربة جديدة وذكية في الإنتاجية.

وتتميز شاشة 27 HUAWEI MateView GT بمعدل تحديث مذهل يبلغ 165 هرتز وانحناء يبلغ 1500R. وكونها منتجاً جديداً في مجموعة شاشات هواوي، تستمر شاشة HUAWEI MateView GT 27 بروح الابتكار في سلسلة Mate، وترث أيضاً مزايا سلسلة GT. وتقدم الشاشة المفاهيم الرائدة والابتكارات التقنية الجديدة في القطاع، عبر تحسين القدرات الإنتاجية للأجهزة المحمولة وتوفر شاشة أفضل وأكثر حرفية وفاعلية.

وسيتمكن عشاق الألعاب الإلكترونية باستخدام ماوس HUAWEI Wireless Mouse GT اللاسلكي والجيل الجديد من لوحة مفاتيح HUAWEI اللاسلكية من الاستمتاع بتجارب اللعب المثالية براحة لامتناهية، وسيتوفر الماوس ولوحة المفاتيح قريباً في دولة الإمارات.

وأعلنت هواوي أيضاً عن PixLab X1، أول طابعة مكتبية من العلامة، تحتوي على المزايا القوية وتدعم خصائص الجهاز الفائق. وهي طابعة ليزر يمكنها الطباعة بالأبيض والأسود فقط، وما يصل إلى 28 صفحة في الدقيقة، كما تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين. وتعمل الطابعة أيضاً كآلة تصوير وماسحة ضوئية ذكية مسطحة، ومن المتوقع أن يتم طرح الطابعة في أسواق الإمارات خلال الأشهر المقبلة.

التوجيه الشبكي

وقدمت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين جهازيّ HUAWEI WiFi Mesh 7 وHUAWEI WiFi Mesh 3، لتوسيع مجموعة منتجاتها الخاصة بالتوجيه الشبكي. وتوفر أجهزة التوجيه الشبكية الذكية الجديدة من هواوي، والموجودة بحزمتين، سرعات اتصال Wi-Fi 6 Plus فائقة السرعة لما يصل إلى 250 جهازاً ضمن نطاق 6000 قدم مربع، مما يجعلها مثالية للمكاتب الكبيرة التي تتطلب اتصال إنترنت عالي السرعة وموثوقاً وآمناً لجميع من يعملون في الشركة ومن المنزل.

ويدعم جهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 تقنية AX6600 Tri-Band التي توفر ثمانية تدفقات لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 6,600 ميجابت في الثانية 1، مما يجعل البث السلس للمحتوى بجودة 8K أمراً ممكناً.

وأعلنت هواوي أيضاً عن جهاز التوجيه الذكي HUAWEI WiFi AX2 Wi-Fi 6 الذي يعزز الإنتاجية والسعة المحسّنة بشكل كبير لتوفير بث الفيديو بدقة عالية وأكثر سلاسة وتجارب ألعاب أكثر استجابة عبر الإنترنت والمزيد. وتتيح للمستخدمين توصيل الوحدات المتعددة من HUAWEI WiFi AX2 بسهولة للحصول على تغطية Wi-Fi أفضل في مساحة العمل.

الطلب المسبق

وسيتوفر حاسوب HUAWEI MateBook 13s المحمول باللون الفضي Mystic Silver وحاسوب HUAWEI MateBook 14s باللونين الأخضر Spruce Green والرمادي Space Grey في الإمارات من 25 نوفمبر بدءاً من 5,299 درهم.

وتشمل باقة الهدايا التي تبلغ قيمتها 1158 درهماً، جهاز HUAWEI MatePad اللوحي وسماعات HUAWEI Earphones. ويستطيع المقيمون في الدولة تسجيل طلبهم المسبق من متجر هواوي عبر الإنترنت بدءاً من 16 وحتى 24 نوفمبر والاستفادة من خصم خاص بقيمة 400 درهم.

ضمان ممتد

ويتوفر ضمانا HUAWEI Care وHUAWEI Care+ لحواسيب HUAWEI MateBook 13s وHUAWEI MateBook 14s المحمولة.

ويستطيع العملاء شراء ضمان HUAWEI Care الممتد عبر منافذ البيع المعتمدة مع كافة سلاسل HUAWEI MateBook مع سنة إضافية أو سنتي ضمان عند انتهاء صلاحية الضمان القياسي للمنتج. وتشمل الخدمات: الصيانة والاستبدال بقطع غيار أصلية 100% مع جودة الخدمة المضمونة عبر خدمة HUAWEI One-stop التي توفر الطلب والصيانة بكل سهولة.

وسيتوفر الإصدار القياسي الجديد من شاشة HUAWEI MateView GT 27 إلى جانب منتجات المكتب الذكي الأخرى في متجر هواوي عبر الإنترنت في الإمارات من 16 وحتى 24 نوفمبر بسعر 1199 درهماً للطلبات المبكرة، وتشمل باقة الهدايا سماعات HUAWEI FreeBuds 3.

وتتوفر في الأسواق من 25 نوفمبر بسعر 1499 درهماً وتشمل باقة الهدايا سماعات HUAWEI FreeBuds 3. ويبلغ سعر ماوس HUAWEI Wireless Mouse GT 499 درهم وستتوفر لوحة HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GT اللاسلكية بسعر 349 درهماً قريباً في الإمارات.

وتتوافر أجهزة توجيه Wi-Fi الذكية وعالية السرعة والموثوقة والآمنة في الإمارات ويبدأ سعر HUAWEI WiFi Mesh 3 من 699 درهماً وسعر HUAWEI WiFi Mesh 7 بدءاً من 1199 درهماً وسعر HUAWEI WiFi AX2 يبلغ 199 درهماً.في الإمارات

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